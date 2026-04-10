El Zoológico Guadalajara dio la bienvenida a un nuevo integrante; se trata de Yuji, un mono patas de 39 días de edad, quien actualmente se encuentra bajo el cuidado del Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), un hospital veterinario dentro del recinto, debido a que es hijo de una mamá primeriza, quien no sabía cómo cuidarlo.

Debido a lo anterior, las cuidadoras del Zoológico Guadalajara realizan una crianza asistida, en la cual se necesita de la intervención humana para alimentar y cuidar a los bebecitos abandonados o rechazados por sus madres.

A través de un video compartido en TikTok, el Zoológico Guadalajara compartió las primeras imágenes de Yuji: "Ahorita, por su edad, le estamos dando cuatro tomas al día de lechita. Le estamos dando una fórmula que se la preparamos con fórmula literalmente de bebé, y se lo revolvemos con vitaminas para suplementar lo que le hizo falta de su madre, y también un cereal en polvo proteinado", explicó una de sus cuidadoras.

Yuji, el “Punch tapatío” del Zoológico Guadalajara

Yuji ha causado sensación en redes sociales, debido a que sus cuidadoras le colocaron un peluche de changuito color café, muy similar al del mono de siete meses, Punch, de Japón quien se volvió viral luego de ser rechazado por su madre al nacer y posteriormente maltratado por otros miembros del grupo, aferrándose únicamente a su peluche que le dieron para consolarlo.

El hecho de que Yuji tampoco sea cuidado por su mamá, ha generado que sea comparado con Punch, cabe mencionar que al no estar con su madre, se utilizan cobijas o peluches para simular el contacto físico de otro changuito, para que así pueda ser reintegrado de manera más fácil al grupo.

"Ahorita ya estamos en proceso de reintroducir a Yuji con su grupo, y pues aquí los esperamos en el Zoológico Guadalajara para que vengan a conocer a Yuji", añadió su cuidadora.

Yuji, una sensación en redes sociales

El video del Zoológico Guadalajara generó cientos de comentarios, en donde los usuarios se conmovieron de la historia de Yuji y de lo pequeño que se ve.

Con comentarios como: “Este no es Punch, es Poncho de Jesús”, “he visto suficiente, háganlo Gobernador de Jalisco” o “Te quiero mucho Punch pirata”, Yuji continua enterneciendo en redes y actualmente crece en CIMBA para posteriormente reintegrarse con los demás monos patas.

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NA