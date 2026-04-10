Regresa USAR Jalisco tras participar en rescate de minero con vida en Sinaloa

Luego de una extensa jornada de operaciones de emergencia, el equipo de búsqueda y rescate urbano USAR Jalisco anunció su retorno al estado tras concluir su participación en el operativo desplegado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Durante esta misión, que se extendió por diez días continuos, los especialistas participaron en el rescate de un minero con vida, además de la recuperación de los restos de otro trabajador que falleció en el lugar. La intervención requirió una coordinación precisa entre diversas corporaciones para enfrentar las condiciones adversas del terreno.

Las labores en el complejo minero representaron un reto técnico para los rescatistas. Durante las horas de trabajo, el personal se enfrentó a escenarios complejos derivados de las inundaciones, la inestabilidad estructural y la presencia de gases.

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Reconocen compromiso de Equipo USAR Jalisco

El contingente que representó a Jalisco en esta misión estuvo conformado no solo por elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, sino también por corporaciones municipales. Especialistas de Zapopan, Guadalajara y El Grullo se sumaron a la fuerza de tarea , demostrando la capacidad de respuesta y el nivel de adiestramiento con el que cuentan los cuerpos de emergencia de la entidad. Esta colaboración interinstitucional fue determinante para avanzar en las labores de búsqueda.

El gobierno de Jalisco y la Coordinación Nacional de Protección Civil reconocieron la disciplina operativa y el compromiso demostrado por el equipo USAR Jalisco durante su estancia en Sinaloa. Destacaron que los resultados obtenidos en la mina Santa Fe reflejan la vocación de servicio y la preparación técnica que caracteriza a estos grupos especializados en situaciones de desastre.

Las acciones destacadas del Grupo USAR Jalisco durante la misión en la mina Santa Fe fueron las siguientes:

20 reuniones de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Asesoría técnica permanente para la toma de decisiones en sitio.

Monitoreo constante con detectores de gases en cada ingreso.

Instalación de refugios, campamentos, puntos de hidratación y unidad médica.

Participación del Equipo USAR Jalisco en monitoreo interno de la mina y evaluación de riesgos.

Reforzamiento de medidas de seguridad y control operativo.

14 reuniones de planeación estratégica entre equipos técnicos.

28 atenciones médicas al personal operativo.

Seis ingresos de búsqueda técnica con equipo especializado (searchcam y binomios caninos).

Activación de célula de intervención con apoyo de buzos especializados.

Rescate con vida de trabajador localizado en condiciones de alta complejidad.

Localización y recuperación de una persona sin vida en zona de inundación.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

