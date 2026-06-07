Las tormentas han regresado a la ciudad y, con ellas, el peligro de quedar atrapado bajo el agua. Si transitas por la capital tapatía, entender por qué el paso a desnivel de 8 de Julio y Washington es una trampa mortal te ahorrará tiempo, dinero y un buen susto.

Cada temporal, el cruce de la avenida 8 de Julio y la avenida Washington es el epicentro de las inundaciones en Guadalajara . Este punto crítico registra niveles de agua que superan los cinco metros, bloqueando la circulación .

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Automovilistas y transeúntes son las víctimas de este fenómeno que ocurre durante las tormentas fuertes. Apenas caen las precipitaciones, el tránsito colapsa y decenas de personas quedan varadas esperando ayuda.

La trampa topográfica del paso a desnivel

El diseño de la infraestructura es el primer factor en contra. Al ser un paso a desnivel, la vialidad funciona como una cuenca natural que capta los escurrimientos de las calles aledañas .

La fuerza de la gravedad dirige el agua hacia el punto más bajo de la intersección inevitablemente. Cuando el volumen de lluvia es excesivo, la acumulación hídrica supera rápidamente la capacidad de diseño original del lugar .

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Sin embargo, la topografía no actúa sola en este complejo problema urbano. El Ayuntamiento de Guadalajara ha documentado que la acumulación de basura en las calles es el principal detonante del colapso total del sistema de desagüe .

Basura y drenaje: una combinación peligrosa

Los desechos sólidos, plásticos y material de arrastre son llevados por la corriente hacia las rejillas del alcantarillado. Esta barrera física impide que el agua circule adecuadamente hacia los colectores subterráneos de la zona.

Al taparse las vías de escape, el agua se estanca y sube de nivel en cuestión de minutos. Los vehículos que intentan cruzar terminan flotando o con los motores completamente arruinados por la inmersión total.

Elementos de Protección Civil y Bomberos deben intervenir constantemente para rescatar a los conductores atrapados. Sus labores incluyen el cierre preventivo de la vialidad y el exhaustivo desazolve manual de las alcantarillas obstruidas.

El impacto en la zona metropolitana

Este problema no solo afecta a una intersección, sino que paraliza una arteria vital de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las rutas alternas se saturan, generando un efecto dominó en el tráfico.

Las autoridades recomiendan a la población evitar transitar por zonas bajas y pasos a desnivel durante las tormentas. Respetar los cierres viales y mantenerse informado a través de los canales oficiales es fundamental para prevenir tragedias.

La responsabilidad ciudadana juega un papel crucial para mitigar estas contingencias anuales. Evitar tirar basura en la vía pública es la medida preventiva más efectiva para mantener libres las rejillas de captación pluvial.

Los daños materiales ascienden a decenas de miles de pesos por cada vehículo atrapado. Las aseguradoras frecuentemente declaran pérdida total debido a los daños irreversibles en los sistemas eléctricos y mecánicos de los autos.

En conclusión, la peligrosa mezcla de una depresión vial y la falta de cultura cívica mantienen a este cruce como un foco rojo. Conocer esta dinámica es vital para sobrevivir al actual temporal de lluvias.

Apenas este primer fin de semana de junio de 2026, la historia se repitió con una tormenta nocturna que elevó el agua a niveles críticos. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia para evitar que este punto siga cobrando facturas materiales y poniendo vidas en riesgo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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