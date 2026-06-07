¿Para quiénes aplica el día festivo este 8 junio en Jalisco?

Jalisco hizo historia el 16 de junio de 1823 al convertirse en la primera entidad del país en declararse Estado Libre y Soberano tras la Independencia.

Para honrar este momento clave del federalismo, el Poder Legislativo local determinó que la celebración se lleve a cabo el segundo lunes de junio, fecha que en este 2026 cae justamente el día 8.

¿Se realizarán actividades con normalidad?

El gobierno estatal confirmó que este lunes sí habrá clases regulares en educación básica y que todas sus oficinas, incluyendo las áreas administrativas y de recaudación, trabajarán en su horario de costumbre.

La decisión ha generado inconformidades ya que en años pasados se había declarado como asueto en conmemoración del aniversario de Jalisco como Estado Libre y Soberano.

¿Por qué este año el 8 de junio no es considerado día festivo?

Según las autoridades, el objetivo de esta decisión es respetar el ciclo escolar y al mismo tiempo, facilitar la logística y preparativos para la Copa del Mundo 2026.

Aunque el exgobernador Enrique Alfaro instituyó este asueto por el aniversario de Jalisco, la administración del actual Gobernador Pablo Lemus lo canceló para este año, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

La medida desató descontento de trabajadores de la educación, quienes denunciaron que se les retiró este beneficio sin ser consultados previamente.

Pese a las quejas, las autoridades subrayaron que la decisión es definitiva y no habrá marcha atrás.

Municipios que sí tendrán día libre

A diferencia del Gobierno estatal, que operará con normalidad en planteles educativos y oficinas de recaudación, el municipio de Puerto Vallarta ya anunció que no laborarán este lunes 8 de junio.

“Así pues, el próximo lunes 8 de junio del año en curso, habrá suspensión de actividades”, de acuerdo al comunicado que emitieron las autoridades del municipio.

Sin embargo, se recomienda consultar con las autoridades correspondientes de cada plantel educativo sobre el estatus de las actividades programadas para el día de mañana.

NG