Mundial 2026: ¡Se enciende la fiebre mundialista! Aterrizan en Guadalajara los primeros aficionados

La fiesta que traerá consigo el Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca, y a solo cuatro días de que dé inicio la justa deportiva, han comenzado a llegar los primeros aficionados quienes vivirán el torneo del verano en Guadalajara y México , como una de las tres sedes que por primera vez albergarán juegos de esta copa internacional.

Desde Corea del Sur hasta la tierra del agave

Dos de ellos fueron Suhun Yoon y Taem Park, quienes llegaron la tarde de este domingo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara desde Corea, para vivir el próximo 11 de junio el partido que disputará la Selección de Corea contra Chequia, en el Estadio Guadalajara.

Esta es su primera vez no solo en Guadalajara, sino en México, por lo cual ambos se dijeron emocionados de poder hacer este viaje, el cual describieron como "maravilloso" y "magnífico" que incluye no solo nuestra ciudad, sino también Monterrey para disfrutar del Corea vs Sudáfrica, el próximo 24 de junio, además de Estados Unidos, para disfrutar de un total de seis juegos de este mundial.

Aunque dijeron no tener un itinerario específico para conocer más de la cultura de Guadalajara, y en general de México, señalaron que están entusiasmados de descubrirla, siendo uno de los puntos más importante, por supuesto, conocer sobre el Tequila.

Un viaje mundialista para conectar con las raíces

Liam Gutiérrez es hijo de padres mexicanos. Nació y ha crecido en Los Ángeles, y la justa deportiva de la FIFA World Cup 2026 ha sido el motivo para que, por primera vez, visite Guadalajara, la ciudad de nacimiento de su madre, y en general, de México como País.

Acompañado de su padre Guillermo Gutiérrez, originario de la Ciudad de México, llegaron al Aeropuerto Internacional de Guadalajara en espera de poder disfrutar el primer partido de esta justa deportiva: México contra Sudáfrica, en el rebautizado Estadio Ciudad de México.

Es así que hacen una parada técnica en la Zona Metropolitana para conocer más de lo que Guillermo ha contado a Liam sobre sus raíces, para después viajar a la ciudad capitalina y comenzar la fiesta del fútbol. "Mi papá me ha contado todo sobre mi país, así que quiero conocer todo de él, de sus ciudades. Quiero probar su comida, su cultura, la música, quiero verlo ya todo. Estoy muy orgulloso de estar aquí, es una experiencia nueva para mí y pues, no sé, no tengo palabras", destacó el joven.

Luego de visitar estas dos importantes ciudades, Liam y Guillermo viajarán a Tulum y Oaxaca, para que el joven viva una experiencia completa sobre los distintos tintes que ofrece México, desde las grandes ciudades y hasta la playa. "Liam sacó muy buenas calificaciones, es un muy buen niño y creo que se lo merece", resaltó Guillermo.

Regreso nostálgico y pasión en familia

Por último, pero no menos importante, está la familia de Christopher Hubbs, quienes viajaron desde San Francisco para disfrutar de distintos juegos de esta justa deportiva, comenzando por el partido a disputarse entre las selecciones de Corea y Chequia.

Esta es la primera vez en Guadalajara de Nico y su hermano Ziggy, quienes con una gran sonrisa en el rostro pisaron tierras tapatías, y quienes se dijeron muy emocionados de poder vivir también el partido entre Colombia y República del Congo el próximo 23 de junio, también en el Estadio Guadalajara.

Nico, vestido con la playera de España, dijo, está ansioso de poder conocer un poco más sobre la cultura de Guadalajara y escuchar la música del mariachi. Pero, lo que más espera, es poder presencial grandes goles que pasen a la historia, porque es hoy parte de esta historia que recordará por siempre.

Melissa, su mamá, contó que hace más de 20 años estuvo en Guadalajara, por lo que conoce parte de su cultura y sus edificios históricos. Pero, como sabe, todo cambia, lo que más le emociona de este viaje, además de vivir la justa deportiva en compañía de su familia, es volver a recordar lo que es la ciudad, y qué de nuevo tiene para ofrecer.

En el aeropuerto ya se respira el futbol

Dentro de todo el aeropuerto se siente la emoción del mundial. Playeras de distintas selecciones se ven pasar de un lado a otro, sin poder distinguir entre quienes vienen o quienes van, pero sabiendo que el torneo de la Copa del Mundo 2026 llega ya, y todas y todos somos ya parte de esa historia.

Y entre quienes más se distinguían se encontraban varios integrantes del servicio de voluntariado de la FIFA, quienes se encuentran disponibles para orientar a las y los visitantes, especialmente a las y los extranjeros quienes encuentran en ellas y ellos un primer contacto para disuadir sus dudas.

NG