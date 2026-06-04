El caos vial provocado por las protestas de la CNTE, las inundaciones por lluvias torrenciales y las fallas en la infraestructura de la Ciudad de México han detonado una severa crisis política en la cúpula del partido oficialista, Morena. De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, la situación ha escalado a un enfrentamiento directo entre el equipo de la Presidenta de la República y la jefa de Gobierno de la capital .

La tensión alcanzó su punto máximo tras la difusión de un video de la mandataria capitalina, Clara Brugada, que coincidió con una jornada de colapso en la metrópoli, lo que desató reclamos desde Palacio Nacional por una presunta falta de sensibilidad y capacidad de gestión ante los problemas de la ciudadanía.

Frivolidad y caos: El detonante de la ruptura en la cúpula de Morena

El detonante de esta fractura interna fue la publicación de un metraje en redes sociales por parte de la jefa de Gobierno, calificado como inoportuno debido al contexto de crisis que atravesaba la capital del país. Mientras la ciudadanía lidiaba con bloqueos magisteriales y afectaciones viales, la narrativa oficialista parecía desconectada de la realidad .

"La gota que derramó el vaso fue el frívolo video que publicó antier por la tarde la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Fue el peor día para publicarlo. El peor", señala Loret de Mola en su columna de hoy.

Durante esa jornada, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) colapsó las principales vías y vandalizó monumentos en el Paseo de la Reforma. Días previos, las protestas ya habían dejado heridos tras enfrentamientos con la policía local, mientras que las tormentas colapsaron el poniente de la ciudad y el Tren Ligero sufrió averías que obligaron a los usuarios a caminar sobre las vías. A esto se sumó el desprendimiento del techo en el puente del aeropuerto capitalino.

Palacio Nacional vs. Jefatura de Gobierno: Cruce de acusaciones por el Mundial

El desastre logístico y de movilidad ocurre en un momento crítico de preparación para la justa mundialista, avivando las tensiones históricas entre ambos grupos políticos, cuyas diferencias se remontan al proceso de selección interna para la jefatura de Gobierno.

"Todo este panorama ha desatado un pleito interno en la cúpula del poder. Palacio Nacional contra Jefatura de Gobierno. Los de Sheinbaum contra los de Clara Brugada", afirma el columnista.

Desde la administración federal se critica la gestión de Brugada frente a los retrasos en las obras del Metro, la falta de previsión ante las lluvias y la ineficacia para contener los disturbios. Por su parte, el equipo de la Jefatura de Gobierno argumenta que el presupuesto federal no se entregó a tiempo , deslindándose de los incidentes en el aeropuerto y acusando a Palacio Nacional de una deficiente operación política con el magisterio.

Con información de Carlos Loret de Mola

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