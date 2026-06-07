Si vives en la costa del Pacífico, prepara tu paraguas y asegura tus documentos. El inminente ciclón tropical "Boris" amenaza con desatar lluvias torrenciales e inundaciones este domingo, poniendo en alerta máxima a varios estados mexicanos, según el último aviso meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitieron una alerta urgente este 7 de junio de 2026 por la formación de la Depresión Tropical Dos-E.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la dependencia, el centro del fenómeno meteorológico se localiza a unos 155 kilómetros al sur del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero .

Zonas de mayor riesgo y niveles de lluvia

Guerrero será la entidad más castigada por el impacto directo de las bandas nubosas . Las autoridades pronostican precipitaciones de nivel torrencial que podrían alcanzar hasta los 250 milímetros acumulados en la región.

En un segundo nivel de afectación se encuentran Michoacán y Oaxaca. En estas regiones, las lluvias serán intensas, oscilando entre los 75 y 150 milímetros, lo que eleva significativamente el riesgo de deslaves.

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Otros estados como Jalisco, Colima y Chiapas también experimentarán lluvias muy fuertes a lo largo del día. La nubosidad remanente afectará incluso a zonas del centro del país durante las próximas horas.

Las autoridades mantienen una estrecha y constante vigilancia sobre su trayectoria, ya que presenta un desplazamiento lento hacia el noreste a una velocidad de entre 7 y 9 kilómetros por hora.

Actualmente, el sistema registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, acompañados de rachas más fuertes que pueden alcanzar hasta los 75 kilómetros por hora en su núcleo.

La temporada de huracanes 2026 en el Pacífico

“Boris” se convertirá en el segundo ciclón tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico. Este sistema sigue los pasos de “Amanda”, que inauguró la actividad ciclónica semanas atrás.

Protección Civil ha activado los protocolos de emergencia en todos los municipios costeros vulnerables. Se recomienda a la población ubicar los refugios temporales más cercanos y evitar cruzar ríos o arroyos de respuesta rápida.

La navegación marítima debe extremar precauciones debido al pronóstico de oleaje elevado y condiciones adversas. Se esperan olas de hasta tres metros de altura y rachas de viento de 80 kilómetros por hora en las playas.

Evolución a tormenta tropical “Boris”

La Conagua advirtió que las condiciones atmosféricas actuales, sumadas al aporte de humedad, son altamente favorables para que el sistema gane fuerza rápidamente.

Se pronostica que durante la tarde de este mismo domingo, la depresión evolucione y adquiera la categoría de tormenta tropical, la cual llevaría el nombre oficial de “Boris” .

Los modelos meteorológicos de trayectoria indican que el meteoro continuará su avance directo hacia la costa mexicana, con altas probabilidades de tocar tierra firme durante la madrugada del lunes 8 de junio a 85 km al este-sureste de Acapulco, Guerrero .

Monitoreo de un segundo sistema en formación

Paralelamente, el SMN vigila una segunda zona de inestabilidad ubicada más al sur del continente. Este otro sistema se localiza frente a las costas de Guatemala y El Salvador, cerca de la desembocadura del Río Suchiate.

Aunque esta segunda perturbación tiene un desplazamiento más lento, cuenta con un 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico. De evolucionar favorablemente en los próximos días, este fenómeno recibiría el nombre oficial de “Cristina”.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno. Evitar la propagación de rumores en redes sociales es vital durante esta fase crítica de alerta preventiva.

El cambio climático continúa alterando los patrones de estas tormentas, haciéndolas cada vez más impredecibles y severas. La prevención comunitaria y la respuesta rápida ciudadana son las mejores herramientas frente a la fuerza de la naturaleza.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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