Luego de recibir varias denuncias de personas internas que aseguraban ser víctimas de golpes y agresiones constantes y detectar presuntas irregularidades en documentos, la Fiscalía de Jalisco clausuró un centro de rehabilitación en la colonia Los Maestros, en la comunidad de San José El Verde, en el municipio de El Salto. El anexo quedó asegurado mientras personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional lleva a cabo las indagatorias.

La dependencia realizó un cateo en el inmueble el pasado 22 de mayo, luego de recibir múltiples denuncias sobre irregularidades y agresiones. Las víctimas señalaron que eran sometidas a golpes, maltratos físicos y diversas vejaciones por parte del personal y de los encargados de seguridad del lugar; tras recabar los datos de prueba necesarios, el Ministerio Público solicitó la orden judicial para ingresar el centro de rehabilitación.

También se detectó la ausencia de una licencia oficial para operar e irregularidades administrativas, luego de que el área de reglamentos municipales llevara a cabo una revisión del estatus legal del anexo. Debido a ello, el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía del Estado, mientras que las personas que se encontraban internas regresaron con sus familiares.

En el operativo participaron elementos de la Policía Investigadora y de la Comisaría municipal de El Salto, así como del Ejército Mexicano. "La Fiscalía del Estado ratifica su compromiso de investigar a fondo los delitos que atentan contra la dignidad humana y de trabajar en estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía", concluyó la dependencia en un comunicado.

Este no es el primer lugar de este tipo de servicios que incurre en irregularidades

En abril pasado, policías de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque clausuraron otro anexo irregular y rescataron a 22 menores internos –de entre nueve y 17 años de edad–, quienes presuntamente eran víctimas de maltratos físicos, tocamientos y abuso sexual. El sitio tampoco contaba con los permisos ni los documentos para operar, por lo que también fue clausurado.

Los padres de 13 menores decidieron que sus hijos continuaran con el proceso de rehabilitación, por lo que fueron enviados a otros tres anexos; el resto fueron reintegrados con sus familias.

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OB