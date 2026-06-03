Miércoles, 03 de Junio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 3 de junio informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
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