Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 3 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

