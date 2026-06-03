Miércoles, 03 de Junio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 3 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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