Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 3 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos