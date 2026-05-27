Detienen a dos mujeres tras operativos en centros de rehabilitación

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la aprehensión de dos mujeres que contaban con mandamientos judiciales vigentes.

Elementos de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Concertación Social realizaron operativos en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Ladrillera , en el municipio de Tonalá, luego de que se presentaran reportes sobre la posible privación ilegal de la libertad de una mujer en dicho anexo. Las acciones se llevaron a cabo los días 25 y 26 de mayo.

Durante las diligencias -realizadas con el apoyo de autoridades municipales de Tonalá- se revisó la situación de 43 mujeres que se encontraban internas. Entre ellas fue localizada la mujer señalada en el reporte de privación ilegal, quien presuntamente había sido internada por sus familiares sin informar a su pareja sobre su ubicación.

Además, al verificar la información de otra de las internas, las autoridades detectaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada, desaparición cometida por particulares y lesiones calificadas, por lo que Miriam Alejandra “N” fue detenida en el lugar.

De acuerdo con las investigaciones, Miriam Alejandra “N” estaría involucrada en la desaparición de un hombre y una mujer ocurrida en abril de 2025 en Tlaquepaque , así como en lesiones provocadas con arma de fuego al hijo de ambas víctimas.

Por otra parte, el resto de las mujeres atendidas durante los operativos manifestó no ser víctima de algún delito. Sin embargo, solicitaron ser reintegradas con sus familiares o trasladadas a algún albergue, debido a que el centro fue clausurado por autoridades municipales.

Al momento de realizar la entrega de las internas a sus familiares, las autoridades detectaron que una de las personas que acudió por una de ellas contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de robo, por lo que Nancy Lizeth “N” también fue detenida. No se informaron más detalles sobre este caso.

SV