Miércoles, 03 de Junio 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 3 de junio determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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