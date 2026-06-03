Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 3 de junio determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

