El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha destinado cerca de 400 millones de pesos a infraestructura hídrica desde el inicio de la administración, para atender lo que la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura califica como “rezagos históricos” en drenaje, abasto y manejo pluvial.

La presidenta municipal informó que, ante el temporal de lluvias, inició una obra integral en Ojo de Agua y Juan de la Barrera. El proyecto tendrá una inversión inicial de 160 millones de pesos, con recursos municipales y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, atendiendo una zona afectada por inundaciones y fallas en el drenaje.

La intervención incluye la sustitución de redes sanitarias, la construcción de un nuevo cárcamo, la instalación de pozos de absorción, la renovación de tomas domiciliarias y la rehabilitación de vialidades.

“Es una obra muy grande. Tenemos el compromiso de dar una solución y se estableció incluso una garantía de funcionamiento. La situación será resuelta en todo el polígono que estamos atendiendo”.

Además, se suman obras en el municipio -atención de socavones, desazolve, infraestructura pluvial y rehabilitación de drenajes- que han reducido riesgos en zonas habitacionales, incluso ante problemas históricos del SIAPA.

La alcaldesa advirtió que, además de la infraestructura, persisten fallas en el abasto y la calidad del agua por problemas estructurales. Informó que el municipio presentó 15 denuncias penales y dos quejas ante Derechos Humanos -estatal y nacional- por omisiones, descargas irregulares y falta de mantenimiento.

De acuerdo con Pérez Segura, estas descargas terminan en cauces como el Arroyo Seco y el canal de Las Pintas, que eventualmente se conectan con sistemas que abastecen a la metrópoli.

Agregó que ya sostuvo reuniones con el nuevo titular del SIAPA, Ismael Jáuregui, con quien planteó la necesidad de una intervención de fondo en el sistema.

Amplían programas sociales e impulso a los artesanos

Laura Imelda Pérez Segura, alcaldesa de Tlaquepaque, destacó que en 2026 se ha logrado incrementar la cobertura de los programas sociales, con una inversión aproximada de 180 millones de pesos que ha permitido ampliar el número de beneficiarios en distintos sectores. Entre ellos, resaltan los apoyos a mujeres, personas con discapacidad y el fortalecimiento de la actividad artesanal, pilares de la identidad económica y cultural del municipio.

En el caso de mujeres jefas de familia, señaló que el padrón creció de cinco mil 500 a cerca de siete mil beneficiarias. En tanto, el programa dirigido a personas con discapacidad alcanzó una cobertura de alrededor de tres mil personas, incluyendo a todas aquellas que se inscribieron, cubriendo así un segmento que no es atendido por esquemas federales.

Respecto a las y los artesanos de Tlaquepaque, la administración municipal reportó la cobertura total del padrón registrado, que asciende a aproximadamente 430 personas, quienes reciben apoyos directos para la adquisición de insumos, materiales y el fortalecimiento de sus talleres.

“Tenemos alrededor de 430 artesanas y artesanos, y el 100% de quienes se registran son beneficiados. Es un apoyo para sus talleres, insumos y materiales, para lo que cada persona decida, y así preservar esta actividad que forma parte de la identidad del municipio”, afirmó la presidenta municipal.

Este impulso a la cultura del municipio, explicó, se articula con una política de ordenamiento del Centro Histórico, donde se han retirado actividades comerciales no prioritarias del espacio público para dar mayor visibilidad a la oferta artesanal, así como a galerías y espacios culturales.

La alcaldesa indicó que el centro llegó a operar con una saturación de comercios que afectaba la imagen urbana y la vocación turística del municipio, lo que motivó la implementación de medidas para reorganizar el comercio.

“Hemos regulado el comercio y controlado el Centro Histórico, porque se había vuelto un tianguis. Hoy tienen su espacio las y los artesanos, que son quienes realmente queremos mostrar y presumir, además de las galerías y tiendas”, señaló.

En cuanto al Centro Histórico, corazón del Pueblo Mágico de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez destacó la labor del Consejo Asesor del Centro Histórico, el cual se ha consolidado como un espacio de participación activa en la toma de decisiones relacionadas con el ordenamiento, la imagen urbana y la operación de esta zona.

A través de reuniones periódicas, se abordan temas de movilidad, seguridad, comercio y entorno urbano. De acuerdo con la alcaldesa, las y los integrantes del consejo no solo participan en la discusión, sino que también inciden en decisiones específicas sobre el espacio público, como el diseño de mobiliario urbano, la instalación de módulos, la regulación de comercios y la intervención de calles.

Combate a la corrupción y cercanía territorial

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque definió cuatro ejes de acción: combate a la corrupción, bienestar social, seguridad y presencia territorial, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la gestión pública, afirmó la alcaldesa Laura Imelda Pérez.

Señaló que el combate a la corrupción es central y se sustenta en cambios administrativos, supervisión constante y mecanismos de control, además de denuncias contra irregularidades de la administración anterior. “Son ejes de nuestra administración: combatir la corrupción, buscar la honestidad, poner el bienestar de la gente, llegar a cada rincón del municipio y el tema de la seguridad. La honestidad es piedra angular”, dijo.

La alcaldesa agregó que se abrieron espacios de diálogo con sectores clave, como desarrolladores inmobiliarios. “Cada semana hay una reunión con desarrolladoras… si hay un hecho de corrupción, díganmelo”, señaló.

Afirmó que no hay prácticas sistemáticas actualmente, aunque reconoció casos aislados: “No somos inmunes, pero todo lo estamos supervisando”.

Mayor margen de regularización

El Gobierno de Tlaquepaque ha impulsado procesos de regularización que permitieron aumentar los ingresos propios, al pasar de una proyección de dos mil 620 millones de pesos a una estimación de tres mil 050 millones para este año, ampliando el margen de inversión pública, informó la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.

“Esto nos ha permitido incrementar los ingresos del gobierno. Y es por dos razones: el incremento recaudatorio y porque siempre se había presupuestado a la baja”, explicó.

Señaló que estos procesos han evitado fugas de recursos asociadas a actos de corrupción, al canalizar directamente los ingresos al ayuntamiento.

La edil subrayó que combatir la corrupción no solo implica sanciones, sino mejorar la transparencia y eficiencia administrativa. “Si tienes una situación de corrupción, no te alcanza el dinero, no funcionan las áreas, no puedes trabajar. Por eso estamos poniendo controles y supervisando de manera permanente”, afirmó. Añadió que se mantendrán controles y supervisión permanente para fortalecer el funcionamiento del gobierno municipal.

CT