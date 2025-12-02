Durante el 2025, el Gobierno de Jalisco ha impulsado el procedimiento de sustitución de placas para que todos los vehículos de la entidad circulen con los diseños que cumplen con la normativa federal vigente. En este escenario, la Secretaría de la Hacienda Pública anunció que diciembre es el último mes para realizar dicho trámite de manera gratuita.

Con el objetivo de que todos los propietarios cuenten con las placas de emisión reciente, las autoridades implementaron desde el inicio del año el Paquetazo 3x1, un esquema que permite realizar el canje y la verificación vehicular de forma gratuita únicamente con el pago del refrendo.

Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública, recordó a la ciudadanía que la actualización de láminas es obligatoria para todos los vehículos con placas obsoletas: “Nos queda el mes de diciembre para poder realizar el canje o la sustitución de placas de aquellos vehículos que tengan placas Minerva, Maguey y Gota” , mencionó.

¿Quiénes pueden hacer el cambio de placas en Jalisco en diciembre de 2025?

El funcionario indicó que en diciembre todas las terminaciones numéricas pueden realizar la sustitución de placas vehiculares. Para facilitar el trámite a los ciudadanos se implementaron horarios extendidos en las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de 8:00 a 18:00 horas, mientras que la recaudadora ubicada en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), permanece abierta de las 8:00 a las 22:00 horas.

También se cuenta con atención los sábados de 8:00 a 14:00 horas, con el objetivo de ofrecer opciones amplias para que las y los jaliscienses concluyan su proceso sin contratiempos.

Respecto al avance en la sustitución durante el año, la autoridad mencionó que hasta noviembre se han cambiado 866 mil 955 placas. Además, este último mes fue el que registró mayor actividad, con la sustitución de alrededor de 152 mil 184 placas. Se estima que durante diciembre se sustituyan alrededor de 150 mil láminas, lo que permitirá llegar a la meta proyectada del millón de láminas en 2025.

De manera adicional, se ha logrado realizar más de un millón de verificaciones vehiculares durante el año.

¿Qué se necesita para hacer el cambio de placas en Jalisco?

La ciudadanía con la obligación de realizar el canje de placas, y que aprovecha el esquema del Paquete 3x1, debe realizar la verificación vehicular, hacer su cita en https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ , y acudir a las oficinas recaudadoras durante diciembre para cumplir con el trámite.

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras debes presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente.

Sustitución mensual de placas (2025):

Febrero: 12 mil 253

Marzo: 45 mil 961

Abril: 63 mil 66

Mayo: 98 mil 506

Junio: 91 mil 190

Julio: 94 mil 700

Agosto: 93 mil 406

Septiembre: 88 mil 315

Octubre: 127 mil 374

Noviembre: 152 mil 184

García Sotelo agradeció la colaboración de la ciudadanía para la implementación del paquete 3x1.

“Invitar a la gente a que haga la parte que le toca y agradecerles mucho la confianza y el apoyo a este programa”, concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

