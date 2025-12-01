Spotify Wrapped 2025: En qué fecha podría salir y cómo puedes consultarlo

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, los usuarios de Spotify se encuentran a la espera del Wrapped 2025, una función de la plataforma en la que recopila la música más escuchada por cada suscriptor durante este periodo, presentado en un resumen personalizado.

Esta función incluye estadísticas de la actividad de los usuarios respecto a los artistas, canciones y géneros más reproducidos, además del total de minutos dedicados a la plataforma para escuchar contenidos como música y podcast.

El Wrapped crea listas de reproducción personalizadas para recordar cómo sonó la vida de los usuarios durante los últimos meses. Esta campaña despierta emoción entre los usuarios, ya que es una experiencia interactiva para compartir en redes sociales.

No obstante, más allá de ser un evento que destaca el gusto de los clientes de la plataforma, el Spotify Wrapped también ayuda a medir el impacto cultural que los artistas tuvieron durante este periodo, definiendo, a su vez, nuevos hábitos de consumo.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

La fecha en la que se publicará el Wrapped 2025 todavía no ha sido anunciada por Spotify, no obstante, se estima que este pueda salir el próximo miércoles 3 de diciembre, con base en los lanzamientos de años anteriores.

Es posible que, con el objetivo de mantener el evento como una sorpresa, Spotify no haga ningún anuncio anticipando la fecha en la que se darán a conocer estos datos.

En las últimas ediciones, la aplicación dio a conocer el resumen del año durante los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre: en el 2023 se lanzó el 29 de noviembre, mientras que en 2024 pudo consultarse a partir del 4 de diciembre.

¿Cómo consultar tu Spotify Wrapped 2025?

Para consultar el Wrapped 2025 es necesario contar con una cuenta de Spotify, tener la aplicación actualizada y haber reproducido contenido durante el año. Una vez que el resumen esté disponible, deberá aparecer la opción para consultarlo directamente en la pantalla de inicio. Para verlo, da clic sobre el aviso.

En caso de no recibir la notificación, puedes buscar el Wrapped en la barra de búsqueda, o bien, ir directamente a la página web oficial de Spotify Wrapped.

Cuando hayas visto tus estadísticas, podrás compartirlas en redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp y guardar tus playlists personalizadas.

