Diciembre es el último mes en el que podrá realizarse el cambio de placas gratuito en Jalisco, antes de que comiencen a aplicarse sanciones por circular con láminas obsoletas a partir del primer día del 2026.

De acuerdo con las autoridades, los propietarios con placas de los diseños Maguey, Gota y Minerva son quienes deben realizar el trámite antes de que concluya el 2025.

Con el objetivo de que todos los propietarios cuenten con las placas de emisión reciente, se implementó desde el inicio del año el Paquetazo 3x1, un esquema que permite realizar el canje y la verificación vehicular de forma gratuita únicamente con el pago del refrendo.

En este escenario, Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, hizo un llamado a la ciudadanía con la obligación de hacer el canje a realizar el procedimiento. “ Nos queda el mes de diciembre para poder realizar el canje o la sustitución de placas de aquellos vehículos que tengan placas Minerva, Maguey y Gota” , mencionó.

¿Quiénes pueden hacer cambio de placas en Jalisco en diciembre?

García Sotelo indicó que en diciembre todas las terminaciones numéricas pueden realizar la sustitución de placas vehiculares.

Para aprovechar el esquema, la ciudadanía debe hacer la prueba de verificación vehicular, hacer su cita en https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ , y acudir a las oficinas recaudadoras durante diciembre para cumplir con el trámite.

Para recoger las nuevas láminas en las oficinas recaudadoras debes presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025, las placas anteriores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses e identificación oficial vigente.

Extienden el horario de oficinas recaudadoras para el cambio de placas

Para facilitar el trámite a los ciudadanos se implementaron horarios extendidos en las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de 8:00 a 18:00 horas, mientras que la recaudadora ubicada en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), permanece abierta de las 8:00 a las 22:00 horas.

También se cuenta con atención los sábados de 8:00 a 14:00 horas, con el objetivo de ofrecer opciones amplias para que las y los jaliscienses concluyan su proceso sin contratiempos.

Avanza la sustitución de placas en Jalisco

El secretario detalló que desde que se implementó el programa Paquetazo 3x1 hasta noviembre pasado se han cambiado 866 mil 955 placas. Además, este último mes fue el que registró mayor actividad, con la sustitución de alrededor de 152 mil 184 placas. Se estima que durante diciembre se sustituyan alrededor de 150 mil placas, lo que permitirá llegar a la meta proyectada del millón de láminas en 2025.

De manera adicional, se ha logrado realizar más de un millón de verificaciones vehiculares durante el año.

Sustitución mensual de placas (2025):

Febrero: 12 mil 253

Marzo: 45 mil 961

Abril: 63 mil 66

Mayo: 98 mil 506

Junio: 91 mil 190

Julio: 94 mil 700

Agosto: 93 mil 406

Septiembre: 88 mil 315

Octubre: 127 mil 374

Noviembre: 152 mil 184

García Sotelo agradeció la colaboración de la ciudadanía para la implementación del paquete 3x1.

“Invitar a la gente a que haga la parte que le toca y agradecerles mucho la confianza y el apoyo a este programa”, concluyó.

Lee también: Sheinbaum pone en marcha programa de Farmacias del Bienestar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB