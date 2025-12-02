UAG anuncia licenciaturas con doble titulación

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) anunció el lanzamiento de las licenciaturas doble titulación 3+1 de la UAG y ASU.

Dichos programas académicos de la casa de estudios permitirán obtener a los estudiantes de la UAG dos títulos de licenciatura en cuatro años de haber cursado una misma ruta académica entre la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y Arizona State University (ASU). Aquella universidad es considerada como la número 1 en innovación en Estados Unidos, según el U.S. and News Report 2016-2026.

El rector de la UAG, Antonio Leaño Reyes, resaltó que dichas acciones en busca de la innovación y la trascendencia han llevado a la universidad a ser pionera, recordando acciones como la internacionalización del personal docente, la alianza con otras universidades o el esfuerzo por brindar certificaciones a carreras como la de Medicina, la cual es reconocida en instituciones de otras partes del mundo.

"Reflejando el compromiso de la Universidad con la renovación y la innovación en la oferta educativa y la preparación de líderes para un futuro sin fronteras. La UAG innovamos para trascender y continuar siendo pioneros en la internacionalización".

Resaltó también la alianza y los compromisos que han firmado con otras instituciones académicas, por lo que apuestan por seguir siendo referentes a nivel global en materia de educación.

¿Qué carreras formarán parte de esta modalidad?

Licenciatura en Negocios Internacionales (UAG) + BS in International Trade (ASU)

Licenciatura en Administración de Empresas (UAG) + BA in Applied Business and Technology Solutions / Tech Entrepreneurship (ASU)

Licenciatura en Negocios Turísticos (UAG) + BA Applied Business and Technology Solutions / Sustainable Tourism (ASU)

Licenciatura en Ciencia de Datos (UAG) + BS Data Science (ASU)

Licenciatura en Comunicación para Audiencias Digitales (UAG) + BS in Digital Audiences (ASU)

Los estudiantes que cursen los anteriores programas académicos tendrán clases durante los primeros 3 años en la Universidad Autónoma de Guadalajara, aunque en un entorno internacional y con acceso a contenidos de clase mundial. Mientras que en el cuarto año, los estudiantes continuarán su formación con la Arizona State University (ASU), eligiendo entre dos rutas académicas diseñadas para su desarrollo global. En este último caso, la modalidad podrá ser presencial o en línea.

Alfonso Petersen Farah, vicerrector académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, explicó que la universidad ha buscado impulsar los convenios de internacionalización en beneficio de sus estudiantes, incluyendo más de 100 que permiten intercambios académicos, así como el Programa Internacional de Medicina, el cual tiene el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos para que sus egresados puedan laborar en aquella nación con validez.

Asimismo, resaltó que todos los alumnos que ingresen a un programa 3+1 "tendrán la oportunidad de irse a Arizona State University", garantizando su preparación y titulación con ambas universidades.

"Nuestros egresados no solamente tendrán el título que les otorga la UAG para poder ejercer aquí su profesión: tendrán también acceso a un título de la Arizona State University como si hubieran hecho allá toda su carrera".

Los requisitos de admisión en ASU son los siguientes:

Certificación de inglés: TOEFL ≥ 80, Duolingo ≥ 105 o equivalente.

Promedio mínimo de 8.0 en los estudios de bachillerato, bachillerato técnico o preparatoria.

Promedio mínimo de 8.5 en cada materia cursada en UAG durante los primeros semestres.

Transcript oficial UAG con las materias revalidadas.

Certificado original de estudios de bachillerato con calificaciones con traducción oficial en inglés.

AO

