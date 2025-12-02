El pasado lunes 1 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México informó que concluyó la ampliación de dos a cuatro carriles, de la carretera federal Morelia-Guadalajara. La SICT Jalisco dio a conocer imágenes de estas obras desde sus redes sociales.Las obras se llevaron a cabo en las inmediaciones del entronque Acatlán, y se busca garantizar mayor agilidad y seguridad a los usuarios que transitan por la zona.La dependencia detalló que la intervención se llevó a cabo en un tramo ubicado entre los kilómetros 118+000 y 119+000, debido a que se había detectado como un "punto de conflicto", ante la incidencia de accidentes que se presentaban.Funcionarios del Centro SICT Jalisco, encabezados por la Directora General de esta dependencia federal, María Padilla Romo, realizaron una gira de supervisión para constatar la terminación de la obra y los trabajos finales de limpieza."Cabe resaltar que la ampliación de carriles concluyó en tiempo y forma como estaba programado", destacó la dependencia.El Centro SICT Jalisco afirmó que estas obras benefician especialmente a los usuarios que transitan entre la zona poniente y surponiente de la Ribera de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara; así como algunas poblaciones como Jocotepec, San Juan Cosalá, San Luis Soyatlán, Tuxcueca y Tizapán El Alto.El tramo que se amplió se encuentra en las inmediaciones del entronque Acatlán, en el que confluyen varias carreteras como la federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad, la 15 Morelia-Guadalajara (en sus dos tramos: de Jocotepec a Acatlán y de Guadalajara a Acatlán) y la Autopista Guadalajara-Colima.A continuación, te presentamos más videos y fotografías de esta ampliación de esta importante carretera en Jalisco. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF