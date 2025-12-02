Martes, 02 de Diciembre 2025

Así se ve la Carretera Guadalajara-Morelia tras la ampliación | VIDEO

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jalisco publicó imágenes y videos de la ampliación entregada el pasado lunes 1 de diciembre 

Por: Fabián Flores y Jorge Velazco

El Centro SICT Jalisco afirmó que estas obras benefician especialmente a los usuarios de la zona poniente y surponiente de la Ribera de Chapala y la Zona Metropolitana. X / @jalisco_sict 

El pasado lunes 1 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México informó que concluyó la ampliación de dos a cuatro carriles, de la carretera federal Morelia-Guadalajara. La SICT Jalisco dio a conocer imágenes de estas obras desde sus redes sociales.

 Ampliación de la Carretera Guadalajara-Morelia. X / @jalisco_sict 
Las obras se llevaron a cabo en las inmediaciones del entronque Acatlán, y se busca garantizar mayor agilidad y seguridad a los usuarios que transitan por la zona.

La dependencia detalló que la intervención se llevó a cabo en un tramo ubicado entre los kilómetros 118+000 y 119+000, debido a que se había detectado como un "punto de conflicto", ante la incidencia de accidentes que se presentaban.

Funcionarios del Centro SICT Jalisco, encabezados por la Directora General de esta dependencia federal, María Padilla Romo, realizaron una gira de supervisión para constatar la terminación de la obra y los trabajos finales de limpieza.

"Cabe resaltar que la ampliación de carriles concluyó en tiempo y forma como estaba programado", destacó la dependencia.

El Centro SICT Jalisco afirmó que estas obras benefician especialmente a los usuarios que transitan entre la zona poniente y surponiente de la Ribera de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara; así como algunas poblaciones como Jocotepec, San Juan Cosalá, San Luis Soyatlán, Tuxcueca y Tizapán El Alto.

El tramo que se amplió se encuentra en las inmediaciones del entronque Acatlán, en el que confluyen varias carreteras como la federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad, la 15 Morelia-Guadalajara (en sus dos tramos: de Jocotepec a Acatlán y de Guadalajara a Acatlán) y la Autopista Guadalajara-Colima.

Más imágenes de las obras en la carretera Guadalajara-Morelia

A continuación, te presentamos más videos y fotografías de esta ampliación de esta importante carretera en Jalisco.

     
  Ampliación de la Carretera Guadalajara-Morelia. X / @jalisco_sict 
 Ampliación de la Carretera Guadalajara-Morelia. X / @jalisco_sict 

