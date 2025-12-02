El pasado lunes 1 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México informó que concluyó la ampliación de dos a cuatro carriles, de la carretera federal Morelia-Guadalajara. La SICT Jalisco dio a conocer imágenes de estas obras desde sus redes sociales.

Ampliación de la Carretera Guadalajara-Morelia. X / @jalisco_sict

Las obras se llevaron a cabo en las inmediaciones del entronque Acatlán, y se busca garantizar mayor agilidad y seguridad a los usuarios que transitan por la zona.

La dependencia detalló que la intervención se llevó a cabo en un tramo ubicado entre los kilómetros 118+000 y 119+000, debido a que se había detectado como un " punto de conflicto ", ante la incidencia de accidentes que se presentaban.

Funcionarios del Centro SICT Jalisco, encabezados por la Directora General de esta dependencia federal, María Padilla Romo , realizaron una gira de supervisión para constatar la terminación de la obra y los trabajos finales de limpieza.

" Cabe resaltar que la ampliación de carriles concluyó en tiempo y forma como estaba programado ", destacó la dependencia.

El Centro SICT Jalisco afirmó que estas obras benefician especialmente a los usuarios que transitan entre la zona poniente y surponiente de la Ribera de Chapala y la Zona Metropolitana de Guadalajara; así como algunas poblaciones como Jocotepec, San Juan Cosalá, San Luis Soyatlán, Tuxcueca y Tizapán El Alto.

El tramo que se amplió se encuentra en las inmediaciones del entronque Acatlán, en el que confluyen varias carreteras como la federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad, la 15 Morelia-Guadalajara (en sus dos tramos: de Jocotepec a Acatlán y de Guadalajara a Acatlán) y la Autopista Guadalajara-Colima.

Más imágenes de las obras en la carretera Guadalajara-Morelia

A continuación, te presentamos más videos y fotografías de esta ampliación de esta importante carretera en Jalisco.

��Te invitamos a ver este video aéreo de cómo quedó la obra de ampliación a 4 carriles, que realizó el Centro #SICTJalisco, en la carretera #Morelia- #Guadalajara, para garantizar mayor #seguridad a los usuarios, en este tramo ubicado en las inmediaciones del #EntronqueAcatlán.�� pic.twitter.com/bNB3UgTws2— @SICT_Jalisco (@jalisco_sict) December 2, 2025

Ampliación de la Carretera Guadalajara-Morelia. X / @jalisco_sict

