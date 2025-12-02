El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) prevé para este martes 2 de diciembre temperaturas frescas con la posibilidad de que se registren lluvias. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en Michoacán. Sin lluvias en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, nubes y claros esta mañana , con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 26 °C. Durante la noche, parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 21 °C. Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 12 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Martes 27–10 °C Miércoles 27–9 °C Jueves 27–10 °C Viernes 25–10 °C Sábado 23–10 °C Domingo 26–11 °C

El pronóstico del clima para este martes prevé una posibilidad de lluvia del 30 por ciento . El próximo sábado, también existe probabilidad de precipitaciones del 31 por ciento.

¿Cómo estará el clima nacional este día?

Este día, el frente núm. 17 se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, originando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas de viento en dichas regiones; lluvias aisladas en Zacatecas; así como caída de aguanieve en sierras de Durango.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

