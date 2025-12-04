¿A qué colonias llega el Camioncito Zapopan gratuito que conecta con el Tren Ligero?

El día de ayer, el Gobierno de Zapopan, encabezado por Juan José Frangie, presentó formalmente el programa "Camioncito Zapopan", un proyecto que pretende complementar las rutas de transporte público en zonas alejadas del municipio, ofreciendo traslados gratuitos que conectan con la Línea 3 del Tren Ligero.

¿A qué colonias llega el "Camioncito Zapopan"?

Este proyecto impulsado por las autoridades zapopanas pretende apoyar la movilidad en Tesistán y Valle de los Molinos, conectando a los habitantes de las zonas con el sistema de transporte público masivo y abriendo, a su vez, oportunidades de desarrollo.

Durante las pruebas piloto, el "Camioncito de Zapopan" ha trasladado a más de 20 mil personas en las últimas tres semanas, superando las expectativas.

De acuerdo con el ayuntamiento de Zapopan, el proyecto responde a una necesidad evidente en zonas donde las distancias al transporte masivo superan el kilómetro y muchas familias deben recorrer largos trayectos a pie.

En su primera etapa, "Camioncito Zapopan" llega a las siguientes colonias:

Valle de los Molinos

Hacienda Copala

Albaterra

Mirador del Bosque

El Álamo

Santa Lucía

Santa Mónica

Los Chorritos

Cristo Rey

¿Cuál es el horario de "Camioncito Zapopan"?

El servicio opera de lunes a viernes de 6:00 a 22:00 horas, es gratuito y cuenta con supervisión en campo, monitoreo GPS y coordinación con el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación (C5) para mayor seguridad. Durante la fase piloto se evaluarán ajustes de rutas, horarios y ubicación final de las paradas inteligentes.

“Inicialmente teníamos pensado hacerlo con tarjeta y registro, pero eliminamos la burocracia y lo abrimos a todo público. Toda la gente que se quiera subir es bienvenida”, señaló el alcalde Juan José Frangie.

La meta al final de esta administración es llegar a operar 50 camioncitos en el municipio. ESPECIAL/Gobierno de Zapopan

“Camioncito Zapopan nos acerca a la Línea 3; su objetivo es sencillo pero muy profundo, que ninguna persona tenga que renunciar a oportunidades por la distancia. Queremos acortar esas distancias para que las familias vuelvan con más tranquilidad, más seguridad y más tiempo de calidad”, explicó la directora de Movilidad y Transporte, Mercedes Paloma Cruz Vázquez.

Con el objetivo de mantener el orden en filas y coordinar el acceso a las unidades tipo Van, en los puntos de origen y destino del servicio se cuenta con la presencia de personal municipal, priorizando la atención a personas que lo requieran. Esta medida busca optimizar la operación en zonas con alta demanda, considerando que el servicio se prevé con ocupación constante. La meta al final de esta administración es llegar a operar 50 camioncitos en el municipio.

MB

