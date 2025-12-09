Línea 4 del Tren Ligero: ¿Cuándo comienza operaciones?

Comenzó la cuenta regresiva para que la Línea 4 del Tren Ligero, uno de los proyectos de movilidad más esperados del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) comience formalmente sus operaciones.

Este sistema de transporte, que será el primero en el país que se incorporará al derecho de la vía del tren, pretende transformar la movilidad en el sur de la metrópoli, beneficiando a las cerca de 275 mil personas que viven en el tramo de su ruta.

¿Cuándo inicia operaciones la Línea 4 del Tren Ligero?

Durante su primer informe de gobierno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que la Línea 4 del Tren Ligero comenzará a operar a partir del próximo lunes 15 de diciembre.

“El 15 de diciembre iniciamos operaciones… y va a ser completamente gratuita durante los primeros, cuando menos, 15 días", comentó el mandatario en el Hospicio Cabañas el pasado 6 de noviembre.

La Línea 4 comenzará su recorrido cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, atravesando dicho municipio, así como el de Tlaquepaque y sus límites con Guadalajara, en la zona de Las Juntas.

El tramo estará segmentado en nueve estaciones, no obstante, la de Acueducto no será abierta durante esta primera etapa, ya que su construcción todavía no ha sido concluida.

De manera estratégica, el tren conectará con otros sistemas de transporte masivo de la ciudad: Mi Macro Periférico, desde su inauguración, y próximamente con Mi Macro Calzada.

Recientemente, el gobernador del estado invitó a la ciudadanía a conocer la Línea 4 durante sus primeros días de operaciones, en los cuales se brindarán viajes sin costo:

"La próxima semana comenzará a operar la Línea 4, un proyecto que llega para modernizar Al Estilo Jalisco la movilidad del AMG. Invitamos a las y los jaliscienses a que sean parte de las pruebas, y conozcan totalmente gratis las ocho estaciones".

Con esta alternativa, se prevé que las personas que residen en la zona sur de la metrópoli puedan reducir sus tiempos de traslados de dos horas a cerca de 35 minutos, que es el tiempo que dura el recorrido de la Línea 4 de una terminal a otra:

“Esto va a ayudar a la gente de Tlajomulco a disminuir sus traslados, que hoy son de una hora y media o dos horas, para poderlos hacer en 35 o 40 minutos” , afirmó el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno.

Estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero

Tlajomulco Centro

CUTLAJO

Lomas del Sur

El Cuervo

Concepción del Valle

Real del Valle

Jalisco 200 Años

Acueducto

Las Juntas

Se prevé que en sus inicios, la Línea 4 mueva a cerca de 116 mil usuarios por día.

