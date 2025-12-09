Este martes la Secretaría de Seguridad del Estadio dio a conocer sobre la detención de tres personas, señaladas por portar un rifle de alto poder, en calles de la Colonia Americana, en Guadalajara.

Los oficiales de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) patrullaban en Avenida Niños Héroes y, al llegar al cruce con Colonias, detectaron a simple vista que los ocupantes de un vehículo Hyundai llevaban lo que aparentaba ser un rifle de asalto, por lo que de inmediato les marcaron el alto.

"En la revisión apegada a los protocolos de actuación policial, les aseguraron un arma larga en color dorado, al parecer calibre .300, así como un cargador con siete cartuchos útiles", señaló la Secretaría.

Los detenidos se identificaron como Alexis "N", de 24; Yafet "N", de 49 e Isabel "N", de 28 años, quienes trasladaron su aprehensión fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

En México, el delito de portar armas de fuego sin los permisos debidos es sancionado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que regula la expedición de licencias, bajo lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE), siendo así un delito de orden federal.

AO

