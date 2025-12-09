La Procuraduría General de la Defensa del Trabajo del Gobierno del Estado brindará asesoría a los trabajadores que tengan problemas para recibir el aguinaldo en tiempo y forma.

El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, explicó que la Ley marca que se deben otorgar como mínimo 15 días de salario.

"El aguinaldo es un derecho irrenunciable, al cual se le debe pagar a todos los trabajadores que hayan laborado durante el 2025 por lo menos 15 días de salario a más tardar el 20 de diciembre", precisó.

Añadió que todos los trabajadores que tengan un patrón tienen derecho a que se les pague aguinaldo; sin importar si trabajaron una semana o el año completo, deberá ser la parte proporcional.

"Si empezaron a trabajar en mayo, se les debe pagar de mayo a diciembre, o si trabajaron de enero a septiembre, tienen derecho a que les pague de enero a septiembre", dijo.

Patricia Guadalupe Campos Alfaro, titular de la Procuraduría, detalló que la dependencia ofrecerá asesoría gratuita a los trabajadores.

“En estas épocas les queremos reiterar que tenemos las puertas abiertas para cualquier problema, ya sea que no les paguen el aguinaldo, que el cálculo no sea correcto o no se pague a tiempo", dijo.

La funcionaria dijo que, en caso de que se tenga que hacer una conciliación antes de llegar a los tribunales laborales, apoyará a los trabajadores para que acudan al Centro de Conciliación Laboral.

"El aguinaldo es un derecho que se tiene que hacer valer y en la Procuraduría estamos para acompañarles y hacer que se cumpla", añadió.

La dependencia cuenta con oficinas en la calle de Palmas 96, en Guadalajara, y en Juan Gil Preciado 6735, en Zapopan, además de oficinas en Ocotlán, Autlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno a partir del 7 de enero de 2026. Además de la línea telefónica 33 3030 1000, extensión 26710.

De acuerdo con las cifras del IMSS, en octubre de 2025, en Jalisco, se tenían registrados 2 millones 063 mil 981 trabajadores asegurados en el sector formal, lo que significa que ese universo es sujeto de recibir aguinaldo, a diferencia de los trabajadores que laboran en la informalidad.

