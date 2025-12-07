Clima HOY: ¿Volverá a llover este domingo en Guadalajara? Este es el pronóstico

Se estima que este domingo el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tenga un clima templado y no se descarta la aparición de lluvias durante el día.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para Jalisco un cielo de medio nublado a nublado durante el día, con algunas lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte del estado y frío en las zonas serranas. Por la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso, con viento de dirección variable de 5 a 15 km/h y rachas de hasta 35 km/h.

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se estima un cielo parcialmente nublado durante la mayor parte del día. Se prevén lluvias ligeras y aisladas que podrían presentarse de forma intermitente por la mañana y parte de la tarde, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Además, esta mañana Protección Civil Jalisco alertó sobre la presencia de nieblas matutinas favorecidas por un ambiente con 100% de humedad, lo que reducirá la visibilidad durante el amanecer. Ante esto, se recomienda encender las luces y aumentar la distancia de seguridad al conducir.

La temperatura máxima estimada para hoy es de 24 °C y la mínima de 11 °C.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán–Sierra Negra) y Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (Istmo) y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h por la noche: Tamaulipas y Veracruz (norte).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros por la noche: costas de Tamaulipas y Veracruz (norte).

Con información del SMN y de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara

MB