Si planeas salir este viernes, más vale que no olvides el paraguas. El temporal de lluvias ya se instaló en la ciudad y amenaza con alterar tus planes de fin de semana. Conoce a qué hora comenzarán las precipitaciones y cómo protegerte del clima hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que las condiciones de inestabilidad continuarán durante este viernes 5 de junio de 2026. Se espera un día mayormente nublado con alta probabilidad de precipitaciones vespertinas .

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las temperaturas oscilarán entre los 17 grados Celsius como mínima y alcanzarán hasta los 29 grados por la tarde . El ambiente se mantendrá bochornoso antes de la llegada de las tormentas.

¿A qué hora lloverá exactamente? Los modelos meteorológicos indican que las lluvias más intensas podrían registrarse entre las 20:00 y las 21:00 horas . Sin embargo, no se descartan chubascos aislados desde el mediodía.

¿Qué esperar en los municipios aledaños?

En Zapopan, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. Las autoridades advierten sobre posibles tormentas eléctricas aisladas al caer la tarde, por lo que se sugiere precaución.

Por su parte, Tlaquepaque y Tonalá registrarán niveles de humedad cercanos al 60 por ciento. Esta condición incrementará la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta mucho más pesado de lo habitual.

Ante este panorama, Protección Civil de Jalisco ha emitido recomendaciones preventivas urgentes. Piden a la población evitar transitar por zonas con historial de inundaciones severas o pasos a desnivel.

También se sugiere a los automovilistas reducir la velocidad y mantener una distancia prudente. El pavimento mojado y los encharcamientos repentinos son la principal causa de accidentes viales en esta temporada.

El pronóstico para el fin de semana

Si tienes eventos al aire libre el sábado 6 de junio, toma tus precauciones. Se pronostica una temperatura máxima de 28 grados con lluvia ligera intermitente a lo largo del día.

El domingo 7 de junio mantendrá una tendencia muy similar en toda la región. Las mañanas serán frescas, rondando los 18 grados, pero las tardes traerán consigo nuevas precipitaciones.

No te pierdas: El peso sorprende al dólar este 5 de junio en el arranque

Este patrón climático responde al constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. Dicho fenómeno es completamente normal durante el inicio de la temporada de lluvias en el occidente del país.

Los expertos recomiendan aprovechar las mañanas para realizar cualquier actividad al aire libre. Las condiciones atmosféricas suelen ser mucho más estables y seguras antes de las 14:00 horas.

Recomendaciones clave para los tapatíos

No te confíes de los ratos soleados que puedan aparecer a media mañana. El índice de radiación ultravioleta podría alcanzar niveles de hasta 13 puntos, por lo que el bloqueador es indispensable.

Llevar calzado adecuado y ropa de secado rápido te evitará incomodidades si te sorprende un aguacero. Además, revisar las alcantarillas cercanas a tu hogar ayudará a prevenir encharcamientos locales.

Te puede interesar: Riva Palacio explica a qué le tiene miedo AMLO

Mantente informado a través de los canales oficiales y actualiza tu aplicación del clima antes de salir. Estar preparado es la mejor herramienta para disfrutar de este viernes lluvioso en la ciudad sin contratiempos.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA