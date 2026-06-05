IEPC aprueba registro de nuevo partido político en Jalisco

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) aprobó otorgar el registro a la organización ciudadana Construsuai, A.C. como nuevo partido político local bajo el nombre de "Partido Humanista".

Esto significa que habrá un nuevo partido que compita en la elección intermedia de 2027, donde se renovarán las presidencias municipales de los 125 municipios del Estado, así como las diputaciones locales.

Construsuai, A.C. del Partido Humanista fue la única organización que cumplió con los requisitos establecidos en la legislación electoral, entre ellas la organización de 89 asambleas municipales constitutivas válidas, el registro de 19 mil 630 afiliaciones (verificadas y validadas por el INE) y la celebración de su Asamblea Estatal Constitutiva.

Será a partir del 1 de julio cuando el Partido Humanista adquiera formalmente los derechos y obligaciones que la ley reconoce a los partidos políticos, entre ellos, el acceso al financiamiento público y fiscalización.

El Partido Humanista tendrá acceso al financiamiento público y fiscalización con la aprobación del IEPC. ESPECIAL/IEPC

Para este año, recibirá un total de 5.3 millones de pesos para actividades ordinarias (4.9 mdp) y 374 mil pesos para actividades específicas.

El IEPC aclaró que la asignación no representa un incremento al financiamiento público destinado a los partidos políticos, sino un ajuste en la distribución de los recursos para este año.

Por ello, se aprobó la nueva distribución de los recursos pendientes de ministrar durante el segundo semestre de este año entre los, ahora, seis partidos políticos con derecho a financiamiento público estatal.

Por otra parte, derivado del proceso de fiscalización realizado por el IEPC Jalisco a los informes sobre el origen y destino de los recursos presentados por Construsuai, A.C. durante su proceso de constitución como nuevo partido político local, se identificaron diversas inconsistencias en la documentación comprobatoria y registros financieros, por ello se determinó imponer amonestaciones públicas y sanciones económicas al nuevo partido por 142 mil pesos.

Por otro lado, el IEPC dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los lineamientos de paridad de género y la implementación de disposiciones en favor de grupos vulnerables, en donde ordenó que se retome la disposición que establece que las candidaturas independientes a las presidencias municipales de Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán deberán ser registradas exclusivamente para mujeres.

El IEPC avaló también medidas temporales de organización para asegurar la continuidad de los servicios y actividades del Instituto durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara.

JM