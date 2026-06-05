IDEFT entrega mil acreditaciones de capacitación para el empleo en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) acreditó a más de mil personas en los últimos 15 días. Esto se logró al concluir exitosamente sus procesos de capacitación en diversas regiones del estado. La entrega de constancias y diplomas se llevó a cabo en varios planteles y acciones extramuros. Estas iniciativas buscan fortalecer las oportunidades de empleo, emprendimiento y desarrollo personal de los jaliscienses.

Las ceremonias de acreditación tuvieron lugar en localidades como Amatitán, Arandas, Lagos de Moreno, Huejuquilla el Alto, San Julián y Villa Hidalgo. Esto resalta el amplio alcance de la institución, que se dedica a acercar formación de calidad a todos los rincones de Jalisco. La presencia en múltiples municipios asegura una cobertura integral para los ciudadanos.

El plantel de Villa Hidalgo, por ejemplo, entregó 226 constancias y diplomas. Los beneficiarios son egresados de Teocaltiche y Yahualica, quienes finalizaron cursos y diplomados. Entre las especialidades se incluyen pastelería, decoración, maquillaje profesional, peinados especiales, elaboración de gelatinas y tejido artesanal.

En la región Altos Norte, el centro de Lagos de Moreno acreditó a 283 individuos. Estos participantes completaron 24 cursos de capacitación en diversas especialidades. La sede se consolida así como un referente formativo con un impacto significativo en la zona.

Diversificación y alcance de la formación

El plantel de Huejuquilla, por su parte, otorgó 52 constancias a quienes asistieron al curso de Panes, panqués y galletas. Esta capacitación se desarrolló en el municipio de Santa María de los Ángeles. Los egresados pudieron fortalecer sus conocimientos y habilidades en el ámbito de la panadería y repostería.

En Amatitán se entregaron 70 constancias en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades municipales, incluyendo al presidente Lionel Partida Ortiz. Los cursos acreditados incluyeron computación avanzada, coctelería y mixología, aplicación de uñas e inglés.

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El plantel de Arandas coordinó la entrega de 58 constancias en colaboración con el DIF y el Ayuntamiento de Jesús María. Se ofrecieron cursos como inglés connected 1A, pastelería fina, galletas, pasteles y decoración. También se impartió una capacitación en decoración con globos en San Ignacio Cerro Gordo.

Finalmente, el plantel regional de San Julián acreditó a 250 egresados de la región Altos Sur. Las especialidades abarcadas fueron estilismo, aplicación y diseño de uñas, repostería, informática, inglés, corte y confección, y alimentos y bebidas.

Compromiso institucional y respaldo gubernamental

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, enfatizó que más de mil acreditaciones en dos semanas reflejan el impacto de la capacitación. Esto demuestra un interés creciente de la población por adquirir nuevas competencias laborales en las distintas regiones del estado.

El director también subrayó que estos resultados son posibles gracias al respaldo del Gobierno de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus Navarro y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, han impulsado acciones para acercar oportunidades de capacitación a toda la entidad.

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Cada constancia y diploma entregado representa una nueva oportunidad para los beneficiarios. Les permite incorporarse al mercado laboral, mejorar sus condiciones de empleo o emprender proyectos productivos propios. El IDEFT reafirma su compromiso con la formación de talento.

La institución busca impulsar el desarrollo regional y contribuir al crecimiento económico y social de Jalisco. Lo hace a través de una capacitación pertinente, accesible y de alta calidad para todos sus ciudadanos.

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