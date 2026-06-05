¿Te preguntas si hoy es el día ideal para cambiar tus ahorros? Este viernes 5 de junio de 2026, el peso mexicano nos da una sorpresa al amanecer con una ligera ventaja , una noticia que impacta directamente en tu bolsillo si planeas compras internacionales o inversiones.

La jornada financiera de esta mañana arranca con el dólar estadounidense cotizando en un promedio de 17.27 pesos por unidad , marcando un inicio de sesión bastante positivo para la economía nacional.

Esta cifra oficial representa una apreciación cercana al 0.30 por ciento para la moneda nacional en comparación con el cierre del jueves, consolidando una racha de estabilidad muy esperada.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por la plataforma financiera Bloomberg, el mercado cambiario muestra una clara tendencia favorable para nuestra divisa frente a sus principales pares internacionales.

El impacto de la geopolítica actual en el tipo de cambio

El debilitamiento global del billete verde es uno de los principales motores detrás de este comportamiento matutino, reflejando la sensibilidad de los mercados ante los eventos de talla internacional.

Los inversionistas de todo el mundo están reaccionando rápidamente a las recientes noticias sobre un posible acuerdo de alto al fuego en la siempre compleja región de Medio Oriente.

Las intensas negociaciones diplomáticas, que han sido fuertemente mediadas por el gobierno de Estados Unidos, lograron inyectar una necesaria dosis de optimismo en las principales bolsas de valores.

Como resultado directo de este panorama, el índice dólar ha mostrado un ligero pero significativo retroceso, permitiendo que monedas de economías emergentes como la nuestra tomen un respiro financiero.

La estrategia financiera local que fortalece a nuestra moneda

A nivel estrictamente local, el Banco de México (Banxico) sigue jugando una carta fundamental para mantener esta envidiable estabilidad cambiaria frente a los constantes embates de la economía global.

Las tasas de interés reales positivas que mantiene vigentes la institución central hacen que el peso siga siendo un instrumento de inversión sumamente atractivo para los grandes capitales extranjeros.

Esta dinámica económica, conocida popularmente en el mundo financiero como carry trade, continúa atrayendo importantes flujos de dinero hacia nuestro país, fortaleciendo así las reservas y la paridad cambiaria.

Diversos analistas económicos coinciden en señalar que, mientras se mantenga firme esta política monetaria restrictiva, la moneda mexicana tendrá un soporte bastante sólido para enfrentar futuras volatilidades del mercado.

Recomendaciones prácticas para cuidar tu bolsillo hoy

Si tienes planeado acudir hoy a una sucursal bancaria o casa de cambio, notarás de inmediato que los precios de compra y venta varían dependiendo de la institución financiera elegida.

En la gran mayoría de las ventanillas comerciales, el billete verde se está comprando alrededor de los 16.40 pesos y vendiendo cerca de los 17.90 pesos al público en general .

Te sugerimos mantenerte muy atento a las fluctuaciones que puedan surgir durante el resto del día, ya que el mercado cambiario siempre tiene el potencial de dar giros inesperados.

Cotización dólar-peso este 5 de junio de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.35 17.99 Banamex 16.74 17.73 BBVA 16.50 17.63

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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