"Amanda" avanza en el Pacífico; pronóstico para el fin de semana

La temporada de huracanes 2026 ha comenzado oficialmente y la tormenta tropical “Amanda” es su primer gran protagonista. Si te preguntas cómo podría afectar tus planes este fin de semana, aquí te detallamos su trayectoria exacta para hoy, 5 de junio, y por qué es crucial mantenerte bien informado.

Durante la mañana de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con diversas autoridades internacionales, ha emitido nuevas actualizaciones sobre el comportamiento y la evolución de este sistema ciclónico.

Actualmente, el fenómeno meteorológico se desplaza de forma constante y segura sobre las aguas abiertas del Océano Pacífico, manteniendo una ruta que lo aleja paulatinamente de las costas del territorio nacional .

Los reportes satelitales más recientes indican que el centro exacto del ciclón se ubica a más de 2,400 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California Sur, una distancia bastante considerable.

Esta lejanía representa una excelente noticia para la población, ya que los pronósticos oficiales confirman que, por el momento, no existe ningún tipo de alerta o aviso costero vigente para las playas mexicanas .

¿Cuál es la fuerza actual de la tormenta “Amanda”?

De acuerdo con el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema registra vientos máximos sostenidos que rondan los 75 kilómetros por hora en su núcleo.

Además de estos vientos constantes, el ciclón presenta rachas esporádicas mucho más fuertes y mantiene una presión central mínima estimada en 1004 milibares, lo que demuestra que ha logrado consolidar su estructura.

Su velocidad de traslación actual se calcula en aproximadamente 15 kilómetros por hora, moviéndose con una dirección firme y sostenida hacia el oeste-noroeste, impulsado por las corrientes atmosféricas de la región.

Los especialistas en meteorología prevén que “Amanda” logre mantener esta misma intensidad y dirección durante la mayor parte de este viernes, sin que se esperen cambios drásticos a muy corto plazo.

Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones ambientales en el mar comenzarán a tornarse menos favorables para que el sistema siga ganando fuerza o evolucione a una categoría superior.

Pronóstico de trayectoria para el fin de semana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha explicado detalladamente que, al adentrarse en aguas oceánicas mucho más frías, el ciclón comenzará a perder su organización convectiva de manera gradual e irreversible.

Para la noche de este mismo viernes o durante el transcurso del sábado, se espera que la tormenta inicie una tendencia definitiva de debilitamiento, perdiendo la fuerza de sus vientos sostenidos.

Los modelos numéricos de predicción sugieren que el fenómeno dará un giro paulatino hacia el oeste y suroeste, disminuyendo notablemente su velocidad de avance mientras interactúa con otros factores climáticos.

Finalmente, el pronóstico indica que “Amanda” se degradará hasta convertirse en un sistema de baja presión remanente antes de que concluya el fin de semana , disipándose por completo en alta mar.

Monitoreo constante en el Pacífico

Aunque este primer ciclón de la temporada 2026 no representa un peligro directo para México , las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los canales oficiales ante futuras formaciones.

ESPECIAL / SMN

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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