Socializan obras en San Juan de Dios

El gobierno municipal de Guadalajara informó que mantiene labores de socialización con comerciantes del Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, ante los trabajos que se realizan para fortalecer la seguridad estructural, mejorar las condiciones de protección civil y modernizar la infraestructura del inmueble.

La Dirección de Obras Públicas del municipio informó que los trabajos tienen un avance del 75% y la intervención opera bajo un esquema de trabajo continuo, ya que las cuadrillas de construcción laboran las 24 horas del día, distribuidas en tres turnos operativos.

A la par, se da una atención integral de redes subterráneas debido a su antigüedad, por lo que se brinda atención para evitar problemáticas como fallas en inundaciones.

Las cuadrillas de construcción laboran las 24 horas del día, distribuidas en tres turnos operativos. CORTESÍA





El gobierno municipal explica que, desde el año pasado, se ha mantenido comunicación cercana y directa con locatarios del mercado para informarles sobre el desarrollo de los trabajos y la logística implementada en cada etapa de la intervención.

Por ejemplo, previo al arranque de las acciones en la planta baja, específicamente en la zona del patio central, se llevaron a cabo reuniones informativas con comerciantes para presentar los alcances del proyecto y resolver dudas sobre la ejecución de la obra.

Además, personal de la Coordinación General de Cuidamos Guadalajara ha realizado recorridos permanentes en los negocios ubicados dentro de los polígonos de intervención para mantener canales de comunicación abiertos y brindar información oportuna sobre los trabajos.

La comunicación con los locatarios del Mercado Libertad es constante y directa, aseguran. CORTESÍA

Los trabajos forman parte de las acciones coordinadas por la Dirección de Obras Públicas, en conjunto con Servicios Municipales y la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, para fortalecer las condiciones de seguridad e infraestructura del mercado, así como la rehabilitación de su entorno.

El Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso de mantener una comunicación directa, transparente y oportuna con las y los locatarios, a fin de mantenerlos informados sobre la logística, alcances y avances de esta importante obra.

JM