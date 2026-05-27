La economía mexicana se enfrenta a una cuenta regresiva crítica. De acuerdo con el análisis del periodista Carlos Loret de Mola, la Presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un plazo máximo de 18 meses —con límite en el otoño de 2027— para frenar una inminente crisis financiera derivada del endeudamiento histórico y las recientes advertencias de las principales agencias calificadoras globales.

El fantasma del "Ángel Caído": México, a un paso de perder el grado de inversión

El núcleo de la vulnerabilidad económica actual radica en el crecimiento de la deuda pública, la cual, según Loret de Mola, ha alcanzado niveles récord bajo la gestión compartida de la actual administración y su antecesor. Esta situación ha encendido las alarmas en Wall Street y en los centros financieros internacionales.

"La dupla López Obrador-Sheinbaum ha duplicado la deuda histórica de México. Está en un nivel récord. Y para los analistas, si México no reduce su deuda sustancialmente -hago énfasis en el sustancialmente-, el país no va a tener viabilidad", advierte el columnista.

La negativa ideológica a permitir la inversión privada en el sector energético, sumada a la incertidumbre institucional provocada por la reforma judicial, ha dejado al Gobierno con un margen de maniobra sumamente estrecho para generar ingresos genuinos.

Fitch, Moody's y S&P: El cerco de las agencias calificadoras

El panorama técnico se ha deteriorado rápidamente. Dos de las tres firmas con mayor peso en los mercados internacionales, Fitch y Moody’s, ya han colocado la nota soberana de México en la frontera del peligro. Por su parte, Standard & Poor’s (S&P) mantiene una perspectiva negativa, antesala de un recorte inminente.

Loret de Mola detalla el retroceso de la calificación crediticia del país en la última década como una escala escolar:

"Peña Nieto se la dejó a López Obrador en su máximo histórico: tres peldaños arriba del grado de inversión. Como sacar 9 en la escuela. AMLO la bajó dos y Sheinbaum uno más. Hoy, sacamos 6. A un paso de estar reprobados".

El mercado anticipa que S&P definirá su postura en septiembre, coincidiendo con la entrega del Paquete Económico para el próximo año, o en enero, tras evaluarse los estados financieros de cierre de ejercicio.

Las consecuencias de una degradación a “bono basura”

El límite de 18 meses responde a los tiempos estándar que emplean los comités financieros para revisar formalmente sus notas. De perderse el grado de inversión, México entraría a la categoría de "ángel caído", un estatus que ahuyenta de forma automática a los capitales institucionales .

"Los fondos de inversión más prestigiados del mundo tienen obligaciones legales que les impiden apostar su dinero en países que no tienen grado de inversión... Al irse de México los fondos premium, pues llegan los especuladores. Eso significa menos empleos, tasas de interés más caras, intereses de la deuda más altos y cuando menos, una recesión económica".

El dilema de la 4T: Programas sociales vs. estabilidad macroeconómica

Si bien se reconocen los avances de la llamada Cuarta Transformación (4T) en la distribución del ingreso a través de programas sociales y el incremento al salario mínimo, el análisis subraya que estas políticas dependen enteramente de la estabilidad del sistema que hoy está en riesgo.

Para evitar el colapso, el Ejecutivo Federal deberá enviar señales contundentes a los mercados. Entre las opciones disponibles se encuentran el recorte sustancial del gasto público, la apertura del sector energético a particulares, el redireccionamiento de la inversión hacia infraestructura productiva y modificaciones a la reforma judicial. De lo contrario, advierte el periodista, el impacto afectará no solo al partido gobernante, sino a la viabilidad económica de todo el país.

Con información de Carlos Loret de Mola

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