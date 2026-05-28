Diputados de Jalisco impulsan acuerdos para rendir cuentas

El 15 de enero pasado venció el plazo legal para que el Congreso de Jalisco aprobara las leyes secundarias en materia de Transparencia, con las que se busca crear un nuevo organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, en sustitución del Itei. Sin embargo, cuatro meses después del vencimiento, el dictamen aún no ha sido aprobado, aunque legisladores prevén que el tema pueda discutirse y avalarse hoy en el pleno.

La aprobación del paquete legislativo depende de los acuerdos al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Su presidente, el panista Julio Hurtado, aseguró que existe diálogo entre las fuerzas políticas y se busca alcanzar un consenso hoy o en los próximos días. “Estamos intentando construir un acuerdo. Esperamos que en las próximas semanas el Estado tenga su marco jurídico para regular este derecho de los ciudadanos a acceder a la información del Gobierno, saber en qué se gastan sus impuestos, a quién contrataron y cuánto costó…”.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alondra Fausto de León, consideró que existen condiciones para alcanzar un acuerdo. Explicó que uno de los principales puntos de discusión es el nombramiento de los titulares del nuevo órgano garante de transparencia, ya aprobado en comisiones. El esquema contempla que una designación corresponda al Ejecutivo estatal, encabezado por Pablo Lemus, y las demás al Poder Legislativo. “Si se acomodan las posiciones entre los partidos en la Jucopo se llegará a un acuerdo”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, sostiene que el titular de la nueva agencia de transparencia debe ser designado por el Gobierno estatal, argumentando que la reforma federal apunta en esa dirección.

Por su parte, el líder de Morena, Miguel de la Rosa, propone que el Congreso mantenga un papel central en la designación y ratificación de los integrantes del nuevo organismo. Planteó un modelo con un titular y dos consejerías para garantizar mayor equilibrio interno y evitar la concentración de decisiones.

Mientras tanto, la falta de esta legislación ha generado un vacío institucional que deja a la ciudadanía sin una autoridad garante para hacer valer su derecho a la información pública. Académicos y ciudadanos han comenzado a reportar mayores dificultades para acceder a los datos gubernamentales, incluyendo negativas, respuestas incompletas o información parcial. Por ejemplo, un ciudadano relató que solicitó datos sobre los consultorios médicos en farmacias en Jalisco y recibió información que no correspondía a lo requerido, además de cifras inconsistentes. Otro caso señala la falta de seguimiento a las solicitudes sobre el sistema de transporte público.

Ante este escenario, el colectivo “Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información” promovió un amparo para obligar al Congreso local a aprobar las leyes pendientes. También especialistas del ITESO y de la Universidad de Guadalajara advierten sobre el riesgo de un deterioro mayor en el derecho de acceso a la información si no se aprueba pronto el marco legal. Incluso, organismos empresariales como la Coparmex han solicitado certeza institucional, mientras que el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos alerta sobre el debilitamiento progresivo de los mecanismos de transparencia.

Ciudadanos y periodistas enfrentan retrasos, respuestas incompletas y procesos inconclusos en solicitudes de información pública realizadas a dependencias estatales. EL INFORMADOR/Archivo

Afectan la rendición de cuentas en Jalisco

Periodistas, académicos y ciudadanos en general han solicitado información a diversas dependencias estatales sobre temas de interés público sin obtener respuestas adecuadas, una situación que coincide con la ausencia de leyes secundarias en materia de transparencia que debieron ser aprobadas el pasado 15 de enero por el Congreso de Jalisco.

La falta de este marco legal ha generado un vacío institucional que afecta el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, al no contar con una autoridad garante plenamente operativa que supervise y obligue a las dependencias a responder conforme a la ley.

Entre los casos documentados se encuentra el de Jazmín, periodista tapatía, quien solicitó información al área de Salud sobre consultorios médicos adjuntos a farmacias. La respuesta que recibió no correspondió a lo solicitado.

“Lo tenía la Coprisjal porque en anteriores ocasiones lo habíamos solicitado, se pidió a través de la Coordinación de Desarrollo Social. Y me compartieron otra cosa que no tiene nada que ver”. Ante ello, la información tuvo que ser buscada por otras vías, fuera del mecanismo de transparencia.

También solicitó datos sobre el déficit de conductores del transporte público a raíz de las declaraciones del secretario de Transporte, Diego Monraz. Sin embargo, la respuesta oficial fue que el dato no existía. “La ley señala que debe haber registros de choferes, rutas, unidades y concesionarios, pero dicen que no tienen la información”.

En un contexto sin legislación secundaria vigente ni órgano garante plenamente funcional, las dependencias estatales han dejado de emitir respuestas claras o completas, lo que ha derivado en señales de opacidad y debilitamiento del sistema de transparencia.

En otro caso, un tapatío ha solicitado información al SIAPA sobre descargas de aguas residuales detectadas en su red. Sin embargo, tampoco ha recibido respuesta. Señala que, en algunos casos, las dependencias estatales canalizan las solicitudes entre sí, aunque no siempre con resultados claros o completos.

Mientras el Congreso de Jalisco mantiene pendiente la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia, el acceso a la información en la Entidad enfrenta un escenario de incertidumbre, con procesos inconclusos, respuestas incompletas y recursos sin resolver, lo que debilita uno de los pilares de la rendición de cuentas en el estado.

LA VOZ DEL EXPERTO

“No hay garantías”

Especialistas advirtieron que la falta de aprobación de leyes secundarias en materia de transparencia en Jalisco debilita el acceso a la información pública y favorece la opacidad institucional. El investigador del ITESO, Jesús Ibarra, señaló que el derecho persiste, pero sin garantías efectivas, lo que provoca demoras, incertidumbre y mayores obstáculos para ciudadanos, periodistas y académicos.

Marco Antonio González Mora, académico de la UdeG, consideró que la ausencia de reglas claras abre la puerta a posibles escenarios de impunidad en investigaciones o casos de corrupción.

Por su parte, Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, afirmó que el derecho a la información permanece “en pausa” ante el rezago legislativo. Los especialistas coincidieron en que esta situación afecta directamente la rendición de cuentas.

Crecen diferencias por las reformas propuestas

“No hay garantías para ejercer correctamente ese derecho. Existen más demoras, incertidumbre y menos capacidad de impugnación. Cuando existe una negativa, obtener información pública resulta más complicado para cualquier ciudadano”.

Jesús Ibarra, académico del ITESO.

“No existen reglas claras. Es información sensible. La ausencia de estas leyes genera obstáculos reales para quienes buscan datos públicos y abre la puerta a posibles escenarios de impunidad institucional”.

Marco Antonio González Mora, académico de la UdeG.

“El principal punto de quiebre entre los grupos parlamentarios está en definir el mecanismo para elegir al titular del nuevo órgano desconcentrado y alcanzar el mejor acuerdo legislativo posible interno”.

Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de Jalisco.

“El retraso ocurre porque Morena y Movimiento Ciudadano alcanzaron acuerdos tras impulsar la desaparición del Instituto de Transparencia a nivel federal según señaló el coordinador panista Julio Hurtado en Jalisco”.

Julio Hurtado, coordinador del PAN.

“Los nombramientos corresponden al Poder Ejecutivo y por ello la facultad recaería en la Contraloría estatal conforme al planteamiento derivado directamente de la reforma aprobada para este nuevo organismo desconcentrado”.

José Luis Tostado, coordinador de MC.

“Buscamos construir un proceso más completo donde también participe el Congreso en la toma de decisiones con un titular acompañado por dos consejerías para generar mayor equilibrio dentro del organismo”.

Miguel de la Rosa, coordinador de Morena.

Avanza la Autoridad Garante

La Contraloría estatal aseguró que preparó condiciones para asumir funciones de transparencia tras la desaparición del ITEI. Informó auditorías, integración de recursos de revisión y mecanismos para atender amparos, mientras permanecen pendientes leyes secundarias en materia de transparencia en Jalisco.

