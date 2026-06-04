Línea 5 arranca con viajes GRATIS; ¿hasta cuándo estarán disponibles?

Las autoridades estatales inauguraron de manera oficial la nueva Línea 5 del transporte público, un sistema masivo diseñado para facilitar el traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Este proyecto de movilidad iniciará sus operaciones para el público en general a partir de las 17:00 horas de hoy, jueves 4 de junio de 2026. Como parte de las acciones para incentivar su uso y familiarizar a los ciudadanos con los trayectos, el gobierno confirmó que el servicio arrancará con la oferta de viajes gratis a todos los pasajeros durante sus primeros días de funcionamiento.

El corredor abarca una extensión total de 32 kilómetros y cuenta con nueve estaciones fijas, ocho de ellas ubicadas estratégicamente sobre la Carretera a Chapala. La terminal principal se encuentra a un costado de la zona de llegadas nacionales del recinto aeroportuario, lo cual permite a los viajeros acceder al sistema.

Para cubrir la demanda, el gobierno destinó una flota de 41 unidades articuladas de alta capacidad, las cuales destacan por ser cien por ciento eléctricas y de cero emisiones contaminantes.

Para asegurar una cobertura eficiente, el sistema operará mediante tres rutas troncales que enlazarán la terminal aérea con destinos de alta afluencia. La primera ruta conectará con el Estadio AKRON en Zapopan, la segunda llegará al Parque Agua Azul en el centro tapatío, y la tercera tendrá como destino la Expo Guadalajara. Esta red permite además la integración con otros sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas del Tren Ligero, para agilizar el transbordo de los usuarios.

Las proyecciones oficiales estiman que esta alternativa de movilidad atenderá a cerca de 27 mil pasajeros diarios. Entre los beneficios más destacados se encuentra la reducción de los tiempos de traslado en un 60 por ciento para quienes transitan por la zona sur de la metrópoli. De esta manera, la infraestructura impactará de forma positiva a los habitantes y trabajadores de cinco municipios metropolitanos: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los viajes gratuitos en la Línea 5?

Respecto a la promoción de apertura, las autoridades de movilidad determinaron que el acceso sin costo se mantendrá vigente durante el primer fin de semana de operaciones. Los usuarios podrán abordar las unidades sin pagar tarifa alguna desde las 17:00 horas de hoy, jueves 4 de junio, hasta el cierre del servicio del domingo 7 de junio. En los primeros días de operaciones, el horario de atención será de las 6:00 a las 22:00 horas, lo que brindará a miles de personas la oportunidad de conocer la eficiencia y comodidad del nuevo trayecto.

Tras este periodo, el horario de operación se ampliará. Las unidades comenzarán sus recorridos desde las 3:30 horas de la madrugada y el último servicio saldrá a las 22:30 horas, con una frecuencia de paso de cinco minutos en el corredor principal y de 15 minutos en las rutas troncales.

Para asegurar una experiencia de viaje óptima, los autobuses incorporan diversas comodidades tecnológicas y de diseño. Cada vehículo cuenta con aire acondicionado, conexión a internet, puertos USB para la carga de dispositivos móviles y espacios específicos para el resguardo seguro de equipaje. Asimismo, el sistema contempla un esquema de accesibilidad universal que incluye rampas, espacios para sillas de ruedas con sujeción, piso podotáctil y señalización en sistema braille, para garantizar la inclusión de todas las personas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB