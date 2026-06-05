Mientras el balón ruede en las canchas mundialistas, el Auditorio Benito Juárez abrirá sus puertas para que miles de aficionados vivan la fiesta del futbol desde Guadalajara. Con conciertos, actividades recreativas, espectáculos familiares y transmisiones de los partidos, Vibra Jalisco Zona Fan ofrecerá un punto de encuentro gratuito del 11 de junio al 19 de julio de 2026.La cartelera contempla la participación de Mi Banda El Mexicano, Agua de la Llave, Sonora Kaliente, Pepe Franco, Aterciopelados, Piso 21, Los Fumancheros, Rostros Ocultos, El Yaki, Golden Ganga y Sonora Vainilla, entre otros artistas que se sumarán a la celebración futbolera.Además de los conciertos, el programa incluirá actividades dirigidas a diversos públicos. Entre ellas destacan las presentaciones de Guerreras K-Pop y el espectáculo Mario Galaxy Dance Party, así como funciones infantiles programadas durante los fines de semana. A ello se sumarán sesiones de DJ todos los días para mantener el ambiente festivo entre cada jornada deportiva.La agenda también contempla dos fechas especiales, los días 18 y 19 de julio, cuando se presentarán artistas sorpresa cuyos nombres aún no han sido revelados.Los eventos del mes de junio serán los siguientes:Por otro lado, estos serán los eventos de julio: Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL