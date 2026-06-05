Mientras el balón ruede en las canchas mundialistas, el Auditorio Benito Juárez abrirá sus puertas para que miles de aficionados vivan la fiesta del futbol desde Guadalajara. Con conciertos, actividades recreativas, espectáculos familiares y transmisiones de los partidos, Vibra Jalisco Zona Fan ofrecerá un punto de encuentro gratuito del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La cartelera contempla la participación de Mi Banda El Mexicano, Agua de la Llave, Sonora Kaliente, Pepe Franco, Aterciopelados, Piso 21, Los Fumancheros, Rostros Ocultos, El Yaki, Golden Ganga y Sonora Vainilla, entre otros artistas que se sumarán a la celebración futbolera.

Además de los conciertos, el programa incluirá actividades dirigidas a diversos públicos. Entre ellas destacan las presentaciones de Guerreras K-Pop y el espectáculo Mario Galaxy Dance Party, así como funciones infantiles programadas durante los fines de semana. A ello se sumarán sesiones de DJ todos los días para mantener el ambiente festivo entre cada jornada deportiva.

La agenda también contempla dos fechas especiales, los días 18 y 19 de julio, cuando se presentarán artistas sorpresa cuyos nombres aún no han sido revelados.

¿Cuál será la cartelera del Vibra Jalisco Zona Fan?

Los eventos del mes de junio serán los siguientes:

11 de junio: Mi Banda El Mexicano de César Donaciano y su Z Vallarta Show

Mi Banda El Mexicano de César Donaciano y su Z Vallarta Show 13 de junio: La Inolvidable Agua de la Llave

La Inolvidable Agua de la Llave 14 de junio: Guerreras K-Pop y Sonora Kaliente

Guerreras K-Pop y Sonora Kaliente 16 de junio: The Tropikal Yeah y Cirko Kandela

The Tropikal Yeah y Cirko Kandela 17 de junio: Gargamel

Gargamel 18 de junio: Pepe Franco y La Imponente Vientos de Jalisco

Pepe Franco y La Imponente Vientos de Jalisco 19 de junio: Tributo a Sonora Dinamita y Los Gamboa

Tributo a Sonora Dinamita y Los Gamboa 20 de junio: Norteño Davalones, Aterciopelados y Piso 21

Norteño Davalones, Aterciopelados y Piso 21 21 de junio: Mario Galaxy Dance Party y Mardel

Mario Galaxy Dance Party y Mardel 23 de junio: Los Fumancheros

Los Fumancheros 24 de junio: Banda Plan 17

Banda Plan 17 25 de junio: Banda El Pueblito.

Banda El Pueblito. 26 de junio: Edwin García y Rostros Ocultos

Edwin García y Rostros Ocultos 27 de junio: Cosme Tadeo y Uriel VR

Cosme Tadeo y Uriel VR 28 de junio: Afro Brothers

Afro Brothers 29 de junio: Coktel Cavalier

Por otro lado, estos serán los eventos de julio:

3 de julio: Luis Alfonso Partida “El Yaki”

Luis Alfonso Partida “El Yaki” 4 de julio: Norteño La Placa y Sonora Vainilla

Norteño La Placa y Sonora Vainilla 5 de julio: Sonido Satanás

Sonido Satanás 6 de julio: Banda regional

Banda regional 10 de julio: Banda de rock sorpresa

Banda de rock sorpresa 11 de julio: Golden Ganga

Golden Ganga 18 de julio: Artista sorpresa

Artista sorpresa 19 de julio: Banda sorpresa

ESPECIAL / GOBIERNO DE JALISCO

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