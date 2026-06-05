Viernes, 05 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Vibra Jalisco Zona Fan llevará música y fútbol al Auditorio Benito Juárez GRATIS

El programa incluirá actividades dirigidas a diversos públicos, como conciertos, espectáculos familiares, entre otras

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

La agenda también contempla dos fechas especiales cuando se presentarán artistas sorpresa. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / GOBIERNO DE ZAPOPAN

La agenda también contempla dos fechas especiales cuando se presentarán artistas sorpresa. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / GOBIERNO DE ZAPOPAN

Mientras el balón ruede en las canchas mundialistas, el Auditorio Benito Juárez abrirá sus puertas para que miles de aficionados vivan la fiesta del futbol desde Guadalajara. Con conciertos, actividades recreativas, espectáculos familiares y transmisiones de los partidos, Vibra Jalisco Zona Fan ofrecerá un punto de encuentro gratuito del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

La cartelera contempla la participación de Mi Banda El Mexicano, Agua de la Llave, Sonora Kaliente, Pepe Franco, Aterciopelados, Piso 21, Los Fumancheros, Rostros Ocultos, El Yaki, Golden Ganga y Sonora Vainilla, entre otros artistas que se sumarán a la celebración futbolera.

Además de los conciertos, el programa incluirá actividades dirigidas a diversos públicos. Entre ellas destacan las presentaciones de Guerreras K-Pop y el espectáculo Mario Galaxy Dance Party, así como funciones infantiles programadas durante los fines de semana. A ello se sumarán sesiones de DJ todos los días para mantener el ambiente festivo entre cada jornada deportiva.

La agenda también contempla dos fechas especiales, los días 18 y 19 de julio, cuando se presentarán artistas sorpresa cuyos nombres aún no han sido revelados.

Lee: Los 3 templos más bonitos en Guadalajara para visitar en el Mundial 2026

¿Cuál será la cartelera del Vibra Jalisco Zona Fan?

Los eventos del mes de junio serán los siguientes:

  • 11 de junio: Mi Banda El Mexicano de César Donaciano y su Z Vallarta Show
  • 13 de junio: La Inolvidable Agua de la Llave
  • 14 de junio: Guerreras K-Pop y Sonora Kaliente
  • 16 de junio: The Tropikal Yeah y Cirko Kandela
  • 17 de junio: Gargamel
  • 18 de junio: Pepe Franco y La Imponente Vientos de Jalisco
  • 19 de junio: Tributo a Sonora Dinamita y Los Gamboa
  • 20 de junio: Norteño Davalones, Aterciopelados y Piso 21
  • 21 de junio: Mario Galaxy Dance Party y Mardel
  • 23 de junio: Los Fumancheros
  • 24 de junio: Banda Plan 17
  • 25 de junio: Banda El Pueblito. 
  • 26 de junio: Edwin García y Rostros Ocultos
  • 27 de junio: Cosme Tadeo y Uriel VR
  • 28 de junio: Afro Brothers
  • 29 de junio: Coktel Cavalier

Por otro lado, estos serán los eventos de julio:

  • 3 de julio: Luis Alfonso Partida “El Yaki”
  • 4 de julio: Norteño La Placa y Sonora Vainilla
  • 5 de julio: Sonido Satanás
  • 6 de julio: Banda regional
  • 10 de julio: Banda de rock sorpresa
  • 11 de julio: Golden Ganga
  • 18 de julio: Artista sorpresa
  • 19 de julio: Banda sorpresa
 ESPECIAL / GOBIERNO DE JALISCO
 ESPECIAL / GOBIERNO DE JALISCO

Lee: Crece sistema de transporte en Jalisco: estas son las rutas

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones