Empresario joyero Jaime Arias fue asesinado, confirma Fiscalía de Jalisco

El empresario del sector joyero, Jaime Arias García, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado 26 de mayo, fue asesinado, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La Fiscalía había dado a conocer dicha información el pasado 29 de mayo, aunque en aquella ocasión, se reservaron las causas de la muerte. Ahora, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirma que el empresario fue asesinado por arma blanca.

"Las causas de la muerte fueron por agente de arma blanca. La evolución fue de unas cuantas horas posterior a cuando fue presentada la denuncia; iniciamos su búsqueda. Fue encontrado en un camino rumbo al Nevado de Colima".

El cuerpo del empresario joyero fue localizado en el kilómetro 84+500 en la carretera Ciudad Guzmán-El Grullo, vía que va hacia el Nevado de Colima, en la zona sur de Jalisco.

La Fiscalía estatal no confirmó si el empresario joyero fue secuestrado o privado de la libertad, aunque sí iniciaron su carpeta de investigación por el delito de desaparición.

Tampoco se proporcionaron mayores datos respecto a la línea de investigación, solo que sí se está en comunicación directa con los familiares de la víctima.

Por otro lado, la Fiscalía estatal informó que las investigaciones por la desaparición de Daniel Garay Tanamachi, hombre de 44 años visto por última vez en la zona del Country Club, en Guadalajara, siguen avanzando.

"Desde el día 1 que denuncian, han sido operativos continuos en su búsqueda, incluso se trabajó toda la noche el día de hoy. Llevamos 47 operativos", dijo el fiscal.

González de los Santos resaltó que han tenido apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad estatal, de la Policía de Guadalajara y Zapopan.

Las autoridades descartaron que haya preocupación por ambos casos que involucran a empresarios; por el contrario, señalaron que cualquier ciudadano "puede ser susceptible de un delito".

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MB