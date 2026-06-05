Ijalvi buscará desarrollar vivienda social en 2026

El Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) presentó el Plan Estatal de Vivienda 2026 con el cual, se busca el desarrollo de 6 mil 701 viviendas sociales y 5 mil 978 terrenos urbanizados, con el fin de ofrecer acceso a casas con precios accesibles a grupos en situación de vulnerabilidad y familias jaliscienses.

El director General del Ijalvi, Guillermo Medrano Barba, presentó el programa en la sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo del IJALVI, órgano de representación de la sociedad civil en el que participan universidades, colegios de profesionistas, cámaras y autoridades estatales.

Se podrán adquirir viviendas a costos accesibles

El Plan Estatal se basa en tres ejes: contar con reserva territorial, implementar acciones de mejoramiento de la vivienda y generar las condiciones para que las familias que más lo requieran puedan adquirir vivienda o terrenos urbanos en donde construir sus hogares.

Para este año, se gestiona el desarrollo de 6 mil 701 unidades en Jalisco con el objetivo de que las personas con menos recursos puedan adquirir viviendas urbanas a costos accesibles , a través de diversos programas que impulsa el Gobierno de Jalisco, por conducto del IJALVI.

Medrano Barba recordó que Jalisco participa en el programa Vivienda para el Bienestar, que promueve el Gobierno Federal y arrancó su etapa 2026 en Lagos de Moreno, a finales de abril y que amplió su meta en Jalisco para construir hasta 75 mil viviendas sociales para trabajadores del estado que ganen hasta dos salarios mínimos.

Entre los planes, está construir mil 926 viviendas de 60 metros cuadrados en Lagos de Moreno, Tepatitlán, El Salto y Autlán de Navarro, en las cuales el gobierno de Jalisco aporta un subsidio en especie de 181 mil pesos por vivienda, que equivale al costo del terreno que se dio en donación.

También se cuenta con 41.4 hectáreas de terrenos que solicitó la Federación al estado y a los municipios para el Programa Vivienda para el Bienestar, predios que ya fueron validadas por una mesa técnica y que están en proceso de desincorporación, en las cuáles se edificarán otras 4 mil 447 unidades.

A esto se le sumaría la vivienda del programa Legado para policías de Jalisco, que se realizará con inversión estatal para desarrollar 328 viviendas en su primera fase.

Con el programa de suelo urbano para vivienda, que promueve IJALVI en conjunto con UR+PA y la Fundación New Story, se pretenden desarrollar 5 mil 798 lotes con todos los servicios y con escrituras, que serán ofrecidos a bajo costo a familias que no cuenten con vivienda o terrenos registrados ante Catastro o el Registro Público de la Propiedad. Un total de mil 423 lotes ya fueron concluidos y están en desarrollo 4 mil 375 en 10 municipios.

Autoridades realizan acciones de vivienda

Además, realizarán 2 mil 260 acciones de vivienda que se desglosan de la siguiente manera: mil 500 acciones del programa Jalisco Sí Pinta, consistentes en la pintura de fachadas y/o impermeabilización de techos; 560 acciones de mejoramiento de viviendas como construcción de recámaras adicionales techos y/o pisos firmes; y 200 acondicionamientos de hogares para personas con alguna discapacidad, con el fin de evitar las barreras arquitectónicas y mejorar tanto su movilidad como seguridad dentro de las casas.

También comenzó la apertura del programa Mi Primera Renta, que ofrece apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales para el pago de renta durante 6 meses a jóvenes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Puerto Vallarta.

NG