Aunque nueve de cada 10 empresas consideran que el Mundial de Futbol 2026 traerá beneficios para la economía de Jalisco, cuando se habla del impacto directo para cada negocio las expectativas son más moderadas ya que sólo una de cada cuatro empresas considera que el beneficio será significativo para su organización, revela un estudio realizado por el Centro Empresarial de Jalisco.

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Coparmex Jalisco realizó el estudio "Ánimo empresarial rumbo al Mundial " para conocer las expectativas del sector empresarial sobre el impacto económico que generará este evento en el estado y en sus negocios.

Los resultados muestran una percepción positiva sobre el efecto que el Mundial puede tener en la economía jalisciense. El 93% de las empresas considera que contribuirá al entorno económico del Estado, principalmente por el impulso que podría generar en actividades relacionadas con el turismo, el comercio y los servicios.

Sin embargo, las expectativas son más moderadas cuando se analiza el impacto directo para las empresas. El 54% identifica oportunidades de negocio para su organización, mientras que sólo el 26% considera que la contribución económica del evento será significativa. Asimismo, entre las empresas que prevén oportunidades de negocio, el 49% estima que sus ingresos podrían incrementarse entre 1% y 10% durante el Mundial, mientras que el 30% señala que aún no puede dimensionar el impacto que tendrá el evento en sus operaciones.

El estudio también muestra que el empresariado comienza a prepararse para este escenario. El 50% de las empresas ya implementa o planea estrategias para aprovechar las oportunidades asociadas al Mundial, mientras que otro 16% continúa evaluando posibles acciones.

De acuerdo con estimaciones del Comité Organizador, se prevé la llegada de alrededor de tres millones de visitantes y una derrama económica de hasta 20 mil millones de pesos para Jalisco . Asimismo Coparmex Jalisco estimó a inicios de año que este evento puede contribuir a la generación de entre 10 mil y 11 mil empleos temporales en la Entidad.

En este contexto, los resultados del estudio reflejan confianza en el potencial económico que representa el Mundial para Jalisco, aunque también muestran expectativas moderadas sobre el impacto directo que tendrá en cada empresa.

Si bien se identifican oportunidades para distintos sectores productivos, persisten dudas sobre el alcance real de los beneficios y la capacidad de capitalizar plenamente la derrama económica asociada al evento.

"El reto va más allá del Mundial. Será necesario seguir generando las condiciones para que más empresas, particularmente las mipymes que constituyen la base del tejido productivo de Jalisco, puedan integrarse y aprovechar las oportunidades que se generen. Desde Coparmex Jalisco seguimos impulsando acciones de información, capacitación y acompañamiento para que las empresas cuenten con herramientas que les permitan prepararse y participar activamente en este evento internacional", se lee.

"Las oportunidades están ahí. Pero los beneficios no llegarán automáticamente. Dependerán de qué tan preparados estemos para aprovechar el turismo, el consumo y la actividad económica que generará el Mundial", dijo Luis Beas, presidente de Coparmex.

"Me parece positivo que más de la mitad de las empresas ya identifique oportunidades de negocio y que muchas estén tomando acciones para prepararse. La planeación será clave para convertir expectativas en resultados", añadió.

Finalmente Luis Beas dijo que además de la derrama económica, el Mundial representa una oportunidad para proyectar a Jalisco ante el mundo, atraer inversión y fortalecer sectores estratégicos para nuestro desarrollo.

"El reto ahora es lograr que los beneficios lleguen a más empresas, especialmente a las mipymes que generan gran parte del empleo en nuestro estado. Si trabajamos con visión y coordinación, el legado del Mundial 2026 puede durar mucho más que los partidos", concluyó.

JM