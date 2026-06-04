Línea 5 al Aeropuerto de Guadalajara: horario oficial de operación y última salida

La inauguración de la Línea 5, un proyecto diseñado para transformar el transporte público en el Área Metropolitana, marca un hito en la movilidad urbana al facilitar los traslados desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Este sistema, que inicia operaciones este jueves 4 de junio de 2026, busca ofrecer una alternativa eficiente al tráfico vehicular en la Carretera a Chapala. Las autoridades estatales han confirmado los detalles operativos para que los ciudadanos puedan planificar sus trayectos con anticipación.

El recorrido abarca una extensión de 32 kilómetros y cuenta con nueve estaciones estratégicamente ubicadas. Ocho de estas paradas se encuentran sobre la Carretera a Chapala, mientras que la terminal principal se sitúa a un costado de la zona de Llegadas Nacionales del recinto aeroportuario. Con esta infraestructura, el gobierno proyecta reducir los tiempos de traslado hasta en un 60 por ciento, beneficiando directamente a los habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

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Horarios oficiales de la Línea 5 del transporte público

Para atender la demanda de los viajeros y trabajadores de la zona, las unidades comenzarán a circular desde las 3:30 horas de la madrugada, garantizando el servicio para los primeros vuelos del día. La frecuencia de paso estimada será de cinco minutos en el corredor principal y de 15 minutos para las rutas troncales que conectan con otros puntos de la ciudad.

Respecto a la hora del último servicio, las autoridades de movilidad establecieron que el cierre de operaciones será a las 22:30 horas. Esta franja horaria permite a los usuarios nocturnos contar con una opción segura y económica para regresar a sus destinos.

Cabe mencionar que, durante sus primeros tres días de funcionamiento, la Línea 5 ofrecerá servicio de 6:00 a 22:00 horas.

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Días de gratuidad en la Línea 5 hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Como parte de las actividades de inauguración, el gobierno estatal anunció un periodo de viajes sin costo para que la población se familiarice con el nuevo trayecto. Desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de junio, el acceso a las unidades será completamente gratuito.

Las unidades que recorrerán este trayecto destacan por ser cien por ciento eléctricas, lo que representa un avance significativo en materia de sustentabilidad. Cada autobús tiene capacidad para 128 pasajeros y está equipado con comodidades adaptadas a las necesidades de los viajeros. Entre las características principales se incluyen aire acondicionado, conexión a internet, puertos de carga USB, sistemas de videovigilancia y espacios específicos para el resguardo de equipaje.

Conexiones de la Línea 5 con el transporte público metropolitano

La integración de este corredor con el resto de la red de movilidad es uno de los puntos que destacan las autoridades, que señalan que este sistema facilitará los traslados hacia otros sistemas masivos, como Mi Macro Periférico y las líneas 1, 3 y 4 de Mi Tren. Además, las tres rutas troncales diseñadas para este proyecto facilitarán el acceso a puntos de alta concurrencia, como el Parque Agua Azul, la Expo Guadalajara y el Estadio Akron.

La Línea 5 contará con tres rutas troncales que conectarán con puntos estratégicos de la ciudad:

Troncal 1: Conectará el aeropuerto con la estación Chapalita Inn de Mi Macro Periférico. Además, contará con un ramal especial para eventos deportivos en el Estadio AKRON.

Conectará el aeropuerto con la estación Chapalita Inn de Mi Macro Periférico. Además, contará con un ramal especial para eventos deportivos en el Estadio AKRON. Troncal 2: Conectará el aeropuerto con el Parque Agua Azul. Tendrá 13 paradas oficiales.

Conectará el aeropuerto con el Parque Agua Azul. Tendrá 13 paradas oficiales. Troncal 3: Conectará el aeropuerto con Expo Guadalajara. Tendrá 16 paradas oficiales.

De acuerdo con las autoridades, la capacidad de movilizar a 27 mil pasajeros diarios no solo desahogará una de las arterias más transitadas del estado, sino que también preparará a la ciudad para recibir eventos de talla internacional. De esta manera, la metrópoli consolida su red de conectividad urbana de cara a los próximos años.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB