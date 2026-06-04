Si pensabas salir de casa sin paraguas este jueves, piénsalo dos veces. Las lluvias han llegado para quedarse en la ciudad y conocer los horarios exactos de las precipitaciones te salvará de quedar atrapado en el tráfico o llegar empapado a tu destino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico detallado para este 4 de junio de 2026. Las condiciones atmosféricas indican que el Área Metropolitana de Guadalajara enfrentará una jornada pasada por agua .

De acuerdo con los reportes oficiales, la probabilidad de precipitaciones supera el 65 por ciento durante el día . Este fenómeno responde a la constante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y a canales de baja presión.

¿A qué hora lloverá exactamente? Los modelos meteorológicos señalan que las primeras tormentas se hicieron presentes desde la madrugada, con un periodo de mayor intensidad entre las 03:00 y las 07:00 horas .

Aunque la mañana ofrezca una breve tregua con cielos nublados, la calma será temporal. Se espera que a partir del mediodía la nubosidad se densifique, preparando el terreno para nuevas descargas.

Para la tarde, la inestabilidad atmosférica será evidente. A partir de las 16:00 horas, las lluvias podrían reactivarse con intensidad variable, acompañadas de posibles descargas eléctricas en distintos puntos de la metrópoli .

Impacto en los municipios vecinos

El temporal no limitará su fuerza al centro de la capital de Jalisco. Los municipios periféricos también deberán extremar precauciones ante el desarrollo de este sistema meteorológico.

En Zapopan, se prevén chubascos fuertes durante la tarde y parte de la noche. Las autoridades de protección civil recomiendan manejar con precaución para evitar accidentes viales por el asfalto mojado.

Por su parte, Tlaquepaque y Tlajomulco registrarán un ambiente templado pero con una alta carga de humedad. En estas zonas, las lloviznas podrían ser constantes, generando encharcamientos en vías rápidas.

Temperaturas y sensación térmica

A pesar de las precipitaciones continuas, el frío extremo no será un factor de preocupación. La temperatura máxima rondará los 24 grados Celsius durante la tarde .

Por la mañana y noche, el termómetro marcará una mínima de 17 grados Celsius. Esta poca amplitud térmica mantendrá un clima constante a lo largo de todas las horas diurnas.

La humedad relativa se situará por encima del 70 por ciento. Esta condición generará una sensación térmica ligeramente pesada o bochornosa justo antes de que se desaten las tormentas vespertinas.

¿Qué esperar para la noche?

Al caer la noche, específicamente alrededor de las 20:00 horas, las probabilidades de lluvia seguirán siendo bastante elevadas . El paraguas continuará siendo tu mejor aliado si tienes planes nocturnos.

Los pronósticos indican que las precipitaciones y las condiciones húmedas podrían extenderse de forma ininterrumpida hasta la madrugada del viernes, afectando la visibilidad nocturna.

La Conagua exhorta a toda la población a mantenerse informada mediante sus canales oficiales. Evitar resguardarse bajo árboles y alejarse de zonas propensas a inundaciones será vital para transitar con seguridad hoy.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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