Con un proyecto divido en tres fases de ejecución –adquisición del terreno, urbanización y construcción de naves industriales e infraestructura eléctrica-, Grupo Sesajal invertirá mil 200 millones de pesos (mdp) en el Parque Industrial PILA en Zapotlanejo.

Esta tarde, el Gobernador Pablo Lemus encabezó la inauguración de la fase 2 del complejo y reconoció que se trata de uno de los proyectos más relevantes para el desarrollo industrial de la región, con el fin de mantener a Jalisco entre los primeros lugares a nivel nacional de entidades exportadoras y de captación de Inversión Extranjera Directa (IED).

Nuevas naves e infraestructura energética

El proyecto consiste en la construcción de 24 naves industriales y más de 47 mil metros cuadrados techados, así como la instalación de infraestructura energética con capacidad de 3.3 MVA.

Con ello, se pretende incentivar la llegada y crecimiento de empresas en Zapotlanejo, municipio que ha recibido 11 millones de pesos en apoyos para el desarrollo económico, como parte de una estrategia del Gobierno del Estado para impulsar la región.

Jalisco busca consolidar su liderazgo exportador

El mandatario estatal señaló que el crecimiento de PILA y Sesajal evidencian el liderazgo empresarial y la visión de desarrollo económico de la entidad. Según datos de la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico, Jalisco es quinto lugar nacional en exportación entre las entidades no fronterizas, con un crecimiento del 19.1% en IED.

CORTESÍA / PABLO LEMUS

"Jalisco ya es quinto lugar nacional en exportaciones, el líder en exportaciones como estado no fronterizo […]. Es decir, Jalisco se va a seguir consolidando como una potencia exportadora".

Agroindustria y tecnología, pilares de la economía estatal

Añadió que los sectores agroindustrial e industrial son la fortaleza económica de la entidad: el primero produce el 17% de los alimentos que se consumen en México, mientras que el segundo representa el cambio de pasar de la manufactura al diseño de siete de cada 10 semiconductores a nivel nacional. Afirmó que los sectores productivos y económicos contribuyen al crecimiento, generación de empleos, competitividad y desarrollo sostenible.

"Durante años, Jalisco se consolidó como el Sillicon Valley de Latinoamérica. Sin embargo, poco a poco hemos ido especializando las cuestiones electrónicas que se diseñan y que se manufacturan en Jalisco", subrayó Lemus Navarro.

Sesajal destaca expansión y generación de empleo

El presidente de Sesajal –empresa agroindustrial jalisciense fundada en 1989–, Íñigo González Covarrubias, anotó que la expansión del Parque Industrial PILA es muestra del crecimiento de sus productos, servicios y colaboradores. El grupo cuenta con dos mil 500 colaboradores, de los cuales 500 trabajan en este complejo.

"El Grupo Sesajal tiene 37 años de historia en Jalisco, desarrollando y poniendo en alto la economía de nuestro estado, con presencia en más de 35 países, operaciones (y) oficinas en, al menos, tres continentes […]. Nuestra misión es no sólo invertir para obtener grandes rendimientos, sino regresar a esta tierra todo lo que nos ha dado a través de empleos dignos y bien remunerados", afirmó.

EE