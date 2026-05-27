De cara a la Copa Mundial de 2026, que iniciará en varios días, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presentó la llamada Guía Imperdible Jalisco.

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Se trata de una guía ciudadana de los negocios locales del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), hecha por los propios jaliscienses, con el fin de dar a conocer los mejores comercios que ofrezcan distinta variedad de productos y que sean ofertados para visitantes que lleguen al Estado.

Buscan promocionar comercios de Jalisco durante la Copa Mundial 2026

La legisladora señaló que se busca dar visibilidad a los comercios, principalmente durante los próximos días en que se organizará el Mundial de fútbol y donde se prevé que pueda haber hasta 3 millones de visitantes al Estado, razón por la cual se aprovecharía la cantidad de asistentes a la entidad para impulsar compras en dichos comercios.

"Lanzar esta convocatoria pública para poder, además, dar visibilidad a estos comercios, que los jaliscienses hagan propia esta iniciativa, que podamos dar visibilidad y promoción a todos estos lugarcitos de Jalisco que todos tenemos que visitar, que nos llenan de arraigo, que nos llenan de identidad".

La diputada local explicó que también se busca que los turistas que lleguen al Estado conozcan y prueben los productos que se hacen en Jalisco, además de seguir impulsando que los negocios prosperen.

"No podemos dejar de lado que, cuando un turista viene a Jalisco, hay que recomendarles lo hecho en nuestro Estado, las artesanías, eso que nos hace sentirnos profundamente orgullosos y que hace que se lleven este pedacito de nuestro Estado a otras partes del mundo y, a la vez, buscamos que la gente que se dedica a esto pueda seguir transformando y trasladando este conocimiento generación tras generación, que no perdamos todo lo que nos hace jaliscienses".

La guía digital buscará impulsar negocios locales y atraer turistas

Con ello, el turista tendrá su guía en el teléfono para conocer los negocios de barrio en el mapa y más beneficios a familias.

En primera instancia, se emitirá una convocatoria ciudadana con una red de anfitriones y visitantes, quienes responderán una encuesta; posteriormente, la etapa de nominación, es decir, cada persona nomina un negocio imperdible en su categoría favorita; ningún municipio podrá acaparar resultados.

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Tras ello, se publicará la guía digital gratuita, descargable, en varios idiomas y se busca que esté lista antes del primer partido del Mundial en Jalisco, que es el 11 de junio. Y finalmente, la expansión para que el modelo del AMG se replique en las otras regiones de Jalisco.

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