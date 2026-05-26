Jalisco entra en los primeros cinco lugares en captación de IED

Durante el primer trimestre del año Jalisco logró ubicarse entre los primeros cinco lugares de captación de Inversión Extranjera Directa IED.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en el primer trimestre del año se recibieron capitales por 723 millones de dólares, una cifra mayor comparada con los 606.9 millones de dólares que se recibieron en el primer trimestre del 2025.

Durante el primer trimestre de 2026, la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) en México ascendió a 23 mil 591 millones de dólares (mdd), lo que significó un nuevo máximo histórico.

De esta manera, México acumula tres años de crecimiento positivo en IED al primer trimestre: 9.0% en 2024, 5.2% en 2025 y 10.4% en 2026, frente al mismo periodo del año previo.

"Los conflictos geopolíticos y la reconfiguración de cadenas de suministro abren una oportunidad para que México capitalice el nearshoring. Por su ubicación, integración productiva y acceso al mercado de Norteamérica, que, de acuerdo con el FMI, representa cerca de 30% del PIB mundial, México puede consolidarse como destino estratégico para atraer industrias de alto valor agregado ", destacó México Cómo Vamos.

Reinversión de utilidades

Por tipo de inversión, la IED estuvo concentrada en reinversión de utilidades. Al 1T2026, la reinversión representó 94.2% del total, con 22 mil 222 millones de dólares. Seguidas por las nuevas inversiones, con 7.2% y mil 705 millones de dólares. Las cuentas entre compañías registraron un saldo negativo de 336 mdd, equivalente a (-)1.4% del total.

La reinversión de utilidades creció 33.5% anual, señal de que las empresas extranjeras que ya operan en México mantienen su confianza.

"Este componente es clave para sostener operaciones, financiar expansión y refleja perspectivas favorables en las oportunidades de México, impulsadas por su integración comercial, el talento de sus trabajadores y su potencial demográfico.

Estos son los principales inversionistas internacionales y federales

Por país de origen, Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista en México, con 43.3% de la IED al 1T2026. Le siguen España (16.1%), Australia (6.1%), Japón (4.2%) y Canadá (3.8%).

Al analizar los principales inversionistas en 2025, destaca la importancia de la diversificación de mercados, con la Unión Europea como segundo inversionista de México en 2025 con una participación del 25.4% del total. La modernización del Tratado actualizado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) es una oportunidad estratégica no solo en materia arancelaria sino también en inversión.

Por entidad federativa, la IED se concentró en la Ciudad de México, que captó 49.9% del total. Le siguieron el Estado de México (8.4%) y Nuevo León (8.3%), Baja California con el 5.9 por ciento y Jalisco con el 3.1%.

Por sector, las manufacturas concentraron 41.2% de la IED al 1T2026, seguidas por los servicios financieros, con 29.0%, y la minería, con 12.9%.

"La seguridad económica de Norteamérica requiere cadenas regionales con mayor contenido tecnológico. Industrias como la fabricación de equipo de cómputo y componentes electrónicos, la fabricación de vehículos y la logística son clave para el modelo de coproducción del T-MEC, en el que los componentes cruzan las fronteras de la región varias veces antes de convertirse en bienes finales", dice el análisis del organismo.

Por actividad económica, destacó la fabricación de equipo de cómputo y componentes electrónicos , que captó mil 370 millones de dólares y creció 58.7% anual frente al 1T2025.

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