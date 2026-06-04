Jueves, 04 de Junio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Chapala para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 75%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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