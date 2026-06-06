A solo días del silbatazo inicial del Mundial 2026, miles de aficionados aterrizan hoy en Jalisco. Más allá del futbol, la ciudad ofrece joyas culturales y gastronómicas que transformarán tu viaje deportivo en una experiencia turística inolvidable. ¿Qué no te puedes perder?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está aquí y la emoción inunda las calles tapatías. Los visitantes internacionales buscan aprovechar cada momento libre entre los emocionantes encuentros deportivos.

Mientras el Estadio Guadalajara se prepara meticulosamente para recibir a las selecciones internacionales, los turistas exploran las diversas alternativas de ocio que ofrece esta vibrante metrópoli del occidente mexicano.

La capital de Jalisco destaca mundialmente por su rica herencia cultural, su imponente arquitectura colonial y una escena culinaria que conquista hasta a los paladares más exigentes del planeta.

El corazón histórico y cultural

El recorrido turístico obligado comienza en el Centro Histórico de Guadalajara , un espacio fascinante donde el pasado colonial y el presente cosmopolita convergen de manera verdaderamente armoniosa y espectacular.

En esta zona central se alza la majestuosa Catedral Metropolitana , un ícono arquitectónico inconfundible gracias a sus imponentes torres neogóticas que dominan el paisaje urbano de la ciudad.

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A pocos pasos de allí, el Hospicio Cabañas maravilla a los turistas extranjeros y nacionales con los impresionantes murales creados por el reconocido artista mexicano José Clemente Orozco.

Este monumental edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una inmersión profunda y conmovedora en el arte mexicano contemporáneo que ningún visitante debería pasar por alto.

Tradición, artesanía y sabor

Para quienes buscan llevarse un recuerdo auténtico de su viaje, el pintoresco Pueblo Mágico de Tlaquepaque se presenta como la parada ideal durante esta temporada de fiesta futbolística.

Sus coloridas calles peatonales están repletas de exclusivas galerías de arte, talleres de cerámica tradicional y boutiques de diseño local que exhiben el inmenso talento de los artesanos jaliscienses.

Además, el famoso Parián de Tlaquepaque invita a los aficionados a disfrutar de la rica gastronomía típica mientras escuchan la música del mariachi en vivo bajo un ambiente festivo.

Probar una auténtica torta ahogada, una birria tatemada o una carne en su jugo es un requisito absolutamente indispensable para cualquier viajero internacional que desee conocer la verdadera esencia local.

La cuna de la bebida nacional

Ninguna visita a esta próspera región mexicana está completa sin realizar una excursión guiada al hermoso paisaje agavero y al histórico pueblo mágico de Tequila , ubicado a corta distancia.

A menos de una hora de la ciudad, las destilerías más antiguas y prestigiosas ofrecen recorridos detallados para conocer paso a paso el fascinante proceso de elaboración del destilado.

Degustar esta emblemática bebida directamente en su lugar de origen, rodeado de campos azules, representa el broche de oro perfecto para tu inolvidable aventura durante esta justa mundialista.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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