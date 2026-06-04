Una severa crisis política y diplomática sacude los cimientos del Gobierno federal. De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantiene bajo investigación a un selecto grupo de gobernadores y altos funcionarios del partido Morena por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, una situación que ha desatado intensas reuniones de control de daños entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

La trama, que mezcla filtraciones judiciales en cortes de Nueva York y Chicago con presiones de la administración de Donald Trump, mantiene en vilo a la cúpula de la llamada Cuarta Transformación ante la inminente posibilidad de que se giren nuevas órdenes de aprehensión desde el extranjero.

De la preocupación al búnker: El impacto de las investigaciones en Palacio Nacional

El escenario judicial en el país vecino modificó drásticamente la agenda de la Mandataria mexicana durante los últimos meses. La detonante principal fue la reactivación de expedientes en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, un tribunal clave para delitos de alto impacto.

"La acusación contra el ex gobernador Rubén Rocha Moya y nueve servidores públicos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde se juzgan los casos más importantes de delitos de cuello blanco en Estados Unidos, la descolocó. Se preocupó y se enojó", afirma Riva Palacio en su columna.

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Esta coyuntura obligó a una reunión de emergencia en Palenque entre Sheinbaum y López Obrador, donde el exmandatario inicialmente desestimó las alertas calificándolas como "politiquería" . Sin embargo, los reportes de inteligencia señalan que las indagatorias van mucho más allá de Sinaloa, alcanzando a mandatarios estatales en funciones y a miembros en activo del gabinete presidencial.

Gobernadores bajo la lupa: Visas "parole" y delaciones en cortes de EU

El cerco judicial estadounidense se habría estrechado tras las declaraciones de testigos protegidos de alto perfil. Según el analista, figuras clave de la estructura de Morena fueron incriminadas directamente en la Corte federal de Chicago por Ovidio y Joaquín Guzmán López.

La lista de los personajes que se encuentran bajo la lupa de las agencias de seguridad norteamericanas incluye nombres de gran peso político:

Marina del Pilar Ávila (Gobernadora de Baja California)

Arturo Durazo (Gobernador de Sonora)

Américo Villarreal (Gobernador de Tamaulipas)

Mario Delgado (Secretario de Educación Pública)

Luisa María Alcalde (Consejera Jurídica de la Presidencia)

"Los nombres de los gobernadores causaron revuelo ayer porque el diario 'Los Angeles Times' reconfirmó lo que se ha publicado aquí, que estaban sujetos a investigación y les habían otorgado una visa 'parole', que es un permiso de movimiento restringido en Estados Unidos por un año y los obliga a ser testigos cooperantes", revela el texto periodístico.

El contraataque de Sheinbaum: Choque diplomático y la advertencia de Trump

A pesar del nerviosismo inicial, una facción de estrategas en Palacio Nacional convenció a la Presidenta de que las acciones forman parte de una estrategia electoral de los republicanos de cara a los comicios de noviembre. Esto motivó un drástico giro en la narrativa oficial, adoptando una postura beligerante frente a Washington y endureciendo el discurso contra el intervencionismo.

No obstante, el panorama se complica ante una ofensiva coordinada que incluye amenazas de aranceles del 10% por parte de la Oficina del Representante Comercial de EU y advertencias del secretario de Estado, Marco Rubio. La tensión escaló a tal grado que el embajador estadounidense, Ron Johnson, viajó a Washington tras recibir un fuerte extrañamiento por parte del Gobierno mexicano, marcando un punto de no retorno en la relación bilateral.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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