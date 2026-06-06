¡Prepárate para la lluvia! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene en estricta vigilancia una zona de baja presión que amenaza con convertirse en el segundo ciclón tropical de la temporada 2026, el cual llevaría por nombre "Boris". Las autoridades alertan sobre su inminente formación y piden a la población mantenerse informada.

Zona de baja presión al sur de Michoacán: El nacimiento de "Boris"

De acuerdo con el último reporte del SMN, emitido este sábado 6 de junio de 2026, la mayor atención se centra en una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Michoacán y Guerrero. Este sistema meteorológico ha mostrado una rápida evolución y mantiene un 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los siguientes 7 días.

"Se localiza a 300 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y se desplaza hacia el norte. Se prevé que durante el fin de semana se desarrolle a un ciclón tropical", informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Su trayectoria pronosticada indica un desplazamiento hacia el norte, lo que pondría en alerta a los estados de Michoacán y Jalisco, donde se esperan los primeros efectos de lo que sería el ciclón "Boris".

Pronóstico del clima: Lluvias intensas a la vista

La inminente formación de "Boris" traerá consigo un cambio drástico en las condiciones climáticas del occidente del país. Se recomienda a la población de Jalisco, Michoacán y Colima tomar precauciones ante el pronóstico de:

Lluvias fuertes a muy fuertes: Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Vientos intensos: Se esperan rachas de viento que podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Oleaje elevado: Se recomienda a la navegación marítima extremar precauciones ante el oleaje que se presentará en las costas.

Vigilancia en la frontera sur: Otro posible ciclón

Además del sistema que amenaza el occidente, el SMN también monitorea una segunda zona de baja presión ubicada frente a las costas de Guatemala y El Salvador. Este sistema presenta un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y un 60% en 7 días.

"Se localiza a 535 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate (frontera entre México y Guatemala), con desplazamiento lento hacia el norte", detalló la dependencia.

Si bien este sistema se encuentra más alejado, las autoridades continúan su monitoreo para descartar cualquier riesgo para el territorio mexicano.

¡Mantente informado! Sigue las recomendaciones de Protección Civil y consulta las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional. No olvides tener a la mano un kit de emergencias y estar atento a los avisos de las autoridades locales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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