El domingo 7 de junio viene con pronóstico de esos que obligan a mirar al cielo más de una vez. De acuerdo con Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las lluvias tienen altas probabilidades de aparecer durante la tarde y parte de la noche, mientras que la mañana promete mantenerse relativamente tranquila.

En los últimos días, el occidente de México ha estado recibiendo más humedad desde el Océano Pacífico, una combinación que suele traducirse en nubes cada vez más gorditas y aguaceros que aparecen justo cuando muchos comienzan a hacer planes fuera de casa.

Por eso, si tienes una carne asada, una visita familiar o simplemente piensas cruzar la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), vale la pena echar un vistazo al pronóstico antes de salir.

¿A qué hora podría llover este 7 de junio en Guadalajara?

Según Meteored, Guadalajara tendrá temperaturas entre los 17 y 24 grados, un respiro para quienes ya estaban negociando con el calor. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día y la probabilidad de lluvia rondará el 80 por ciento.

La mañana podría regalar algunas horas agradables, con nubes dispersas y momentos de sol. Sin embargo, conforme avance la tarde, la atmósfera comenzará a reunir los ingredientes favoritos de una lluvia tapatía: humedad, calor acumulado y nubosidad en aumento.

Si hay una franja horaria que merece atención especial, es la comprendida entre las 16:00 y las 20:00 horas. Los pronósticos de Meteored y los reportes del IAM señalan que ese será el momento con mayor potencial para el desarrollo de lluvias y chubascos en la ciudad.

Hora Probabilidad de lluvia Condición esperada 07:00 - 11:00 10% Nubes y claros 12:00 - 15:00 40% Incremento de nubosidad 16:00 - 20:00 80% Lluvia débil a chubascos 21:00 - 23:00 50% Precipitaciones aisladas

Recomendaciones para el domingo

Guarda un paraguas en el coche o en la mochila.

Si tienes planes después de las 16:00 horas, contempla posibles retrasos por lluvia.

Mantente alejado de árboles aislados y estructuras poco seguras durante tormentas eléctricas.

Consulta los avisos de Protección Civil Jalisco antes de realizar actividades al aire libre.

No te confíes si sale el sol por la mañana: el clima tiene otros planes para la tarde.

Todo indica que Guadalajara vivirá otro día de transición hacia la temporada de lluvias. El temporal aún no se instala por completo, pero las señales son cada vez más claras.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO