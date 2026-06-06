El tesoro neogótico de Guadalajara que sorprenderá a los turistas del Mundial

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 atrae a miles de aficionados a Guadalajara, existe una joya arquitectónica que exige atención inmediata. Lejos del bullicio de los estadios, este majestuoso recinto ofrece un viaje en el tiempo que ningún turista internacional debería pasar por alto hoy.

Se trata del imponente Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, una auténtica obra maestra de piedra tallada que contrasta de manera fascinante con la creciente modernidad urbana de la capital tapatía .

Este majestuoso edificio religioso es considerado por los expertos como la máxima expresión de la arquitectura neogótica en todo el territorio mexicano, rivalizando con grandes catedrales del continente europeo .

Su prolongada construcción comenzó a finales del siglo XIX, específicamente en el año 1897, por encargo directo del entonces arzobispo Pedro Loza y Pardavé para expiar los pecados de la ciudad.

Un diseño con firma internacional

El ambicioso diseño original fue concebido por el reconocido arquitecto italiano Adamo Boari, quien es ampliamente famoso en el país por su destacada participación en el Palacio de Bellas Artes.

Boari logró traer a la región de Jalisco una visión estética puramente europea, la cual se refleja con maestría en cada detalle meticulosamente esculpido en la imponente fachada principal.

Los enormes y coloridos vitrales que adornan el interior del recinto fueron elaborados artesanalmente en Francia, permitiendo un juego de luces verdaderamente espectacular durante las horas del atardecer.

Además de los cristales franceses, los intrincados mosaicos que decoran el suelo del recinto fueron importados directamente desde el Vaticano, aportando un valor histórico y cultural incalculable al monumento.

El reloj monumental y sus apóstoles

Uno de los mayores atractivos para los visitantes internacionales es su impresionante reloj monumental, el cual fue fabricado en Alemania y traído a México especialmente para coronar esta iglesia.

Cada vez que el reloj marca las nueve de la mañana, las doce del mediodía y las seis de la tarde, unas figuras mecánicas de los doce apóstoles inician su recorrido.

Este peculiar espectáculo autómata congrega diariamente a decenas de curiosos en la plaza exterior, quienes aguardan pacientemente con sus cámaras preparadas para capturar el desfile de las figuras religiosas.

El potente sonido de sus campanas de bronce, que interpretan diversas melodías clásicas y religiosas, se puede escuchar claramente a varias calles de distancia en el corazón del centro histórico.

La parada obligada en el Mundial

Para los miles de turistas que asisten a los emocionantes partidos en el Estadio Guadalajara, llegar a este punto de interés cultural resulta sumamente sencillo y altamente recomendado.

El templo se ubica estratégicamente a muy pocos pasos de la estación Juárez del Tren Ligero, conectando de manera perfecta y segura con las principales zonas turísticas y hoteleras.

Combinar la desbordante pasión del futbol internacional con la inmensa riqueza cultural e histórica de Jalisco convierte esta visita arquitectónica en la experiencia definitiva para cualquier viajero del mundo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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