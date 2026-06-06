Si planeas comprar dólares, enviar remesas o invertir, esta información es vital. El peso mexicano sufrió un fuerte tropiezo al cierre de la primera semana de junio de 2026, impulsado por sorpresivos datos laborales en Estados Unidos que fortalecieron al billete verde a nivel global. ¿Qué significa esto para tu bolsillo?

El peso mexicano cerró la jornada del viernes 5 de junio de 2026 con una depreciación significativa frente al dólar estadounidense . La moneda local culminó la primera semana del mes cotizando en 17.48 unidades por dólar, marcando un retroceso del 1.16% respecto a su cierre previo .

Este movimiento abrupto en el mercado cambiario fue provocado principalmente por la publicación del reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Los datos oficiales revelaron la creación de 172 mil nuevos empleos durante mayo, superando con creces las expectativas del mercado, que apenas proyectaba 85 mil plazas.

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La sorpresiva fortaleza del mercado laboral estadounidense encendió de inmediato las alarmas entre los inversionistas de Wall Street. Este escenario macroeconómico elevó las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) decida mantener una postura restrictiva o incluso aumentar sus tasas de interés durante el resto de 2026.

El impacto directo en el tipo de cambio

Durante la sesión del viernes, la volatilidad se hizo presente con fuerza en los mercados financieros internacionales. El tipo de cambio osciló en un rango de entre 17.25 y 17.57 pesos , reflejando el evidente nerviosismo de los operadores cambiarios ante la incertidumbre global.

El Banco de México (Banxico) reportó que, a pesar de la resistencia mostrada por la moneda nacional en los primeros días de junio, la presión internacional fue insostenible. En su balance semanal del 1 al 5 de junio, el peso mexicano acumuló una pérdida total cercana al 0.80%.

Para los analistas económicos, este comportamiento demuestra que el peso sigue siendo altamente vulnerable a los indicadores externos. La fortaleza global del billete verde, medida a través del índice DXY, avanzó un 0.66% en la misma jornada, consolidando su dominio frente a las divisas emergentes.

¿Qué esperar para los próximos días?

El panorama a corto plazo sugiere que la cautela dominará las mesas de dinero en la región norteamericana. Los expertos financieros anticipan que el par USD/MXN podría mantenerse fluctuando cerca de la barrera psicológica de los 17.50 pesos si no surgen nuevos catalizadores económicos.

Además del factor laboral, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las expectativas sobre la futura renegociación del T-MEC continúan pesando sobre el ánimo de los inversionistas. Estos elementos estructurales serán cruciales para definir la trayectoria de la divisa mexicana en las próximas semanas de verano.

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Quienes dependen del envío de remesas o realizan transacciones de comercio internacional deberán mantenerse sumamente atentos. Un dólar más caro beneficia directamente a las familias que reciben dinero del extranjero, pero encarece las importaciones de bienes de consumo y productos tecnológicos.

Recomendaciones para el bolsillo ciudadano

Ante este escenario de marcada incertidumbre cambiaria, los especialistas sugieren a la población evitar las compras de pánico en dólares. Es fundamental evaluar las necesidades reales de divisas antes de acudir a las ventanillas bancarias o casas de cambio locales.

Si tienes deudas contratadas en moneda extranjera, este es un momento clave para revisar a fondo tus finanzas personales. La volatilidad actual podría encarecer los pagos a corto plazo, por lo que la planificación financiera preventiva se vuelve más importante que nunca.

Finalmente, el mercado seguirá de cerca los próximos anuncios de política monetaria en ambos lados de la frontera. Cualquier señal futura emitida por la Reserva Federal o las decisiones internas del Banco de México podrían dictar el nuevo rumbo del tipo de cambio en esta agitada mitad de año.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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