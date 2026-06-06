¿Cuándo empieza la temporada de zancudos en Guadalajara?

El aumento de las temperaturas y las primeras lluvias en Guadalajara no solo traen bochorno, sino a un invitado sumamente peligroso: el zancudo. Conocer cuándo inicia su temporada de mayor proliferación es vital hoy para proteger a tu familia del dengue y evitar criaderos en tu propio hogar.

Históricamente, la llegada del temporal de lluvias durante los meses de junio y julio marcaba el inicio oficial de la invasión de mosquitos en la capital tapatía , encendiendo de inmediato las alertas en los centros médicos.

Sin embargo, investigadores y especialistas de la Universidad de Guadalajara advierten de manera contundente que el cambio climático y las variaciones extremas de temperatura han alterado este patrón cíclico de manera preocupante.

Debido a estas alteraciones climáticas, los insectos transmisores de enfermedades comienzan a multiplicarse de forma silenciosa, pero muy acelerada, desde finales del mes de abril y principios de mayo en la región.

El calor extremo acelera la amenaza sanitaria

Las altas temperaturas primaverales acortan drásticamente el ciclo reproductivo del temido mosquito Aedes aegypti, el cual es el principal vector de enfermedades virales que afectan a la población mexicana cada año.

Su desarrollo biológico, desde que es un simple huevecillo hasta convertirse en un insecto adulto con capacidad de volar y picar, pasó de tardar diez días a tan solo cuatro o cinco días.

Esto significa que la amenaza sanitaria se adelanta significativamente, ya que los zancudos aprovechan cualquier mínima acumulación de agua limpia en los patios o azoteas de las viviendas para depositar sus larvas.

Además, el constante desabasto de agua potable obliga a muchas familias a almacenar el vital líquido en cubetas o piletas destapadas, creando involuntariamente los criaderos perfectos dentro de sus propias casas.

El pico de contagios y las zonas de mayor riesgo

Aunque los zancudos comienzan a aparecer en la primavera, el pico máximo de contagios del virus del dengue ocurre habitualmente durante la transición estacional, específicamente entre los meses de septiembre y noviembre .

Durante este periodo otoñal, el agua de las precipitaciones se estanca con mucha mayor frecuencia, facilitando una reproducción masiva y descontrolada en prácticamente toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

Te puede interesar: Riva Palacio explica a qué le tiene miedo AMLO

Ante este panorama, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene una vigilancia epidemiológica constante, pues la región occidente del país sigue siendo una de las zonas más vulnerables ante esta crisis sanitaria anual..

Las autoridades sanitarias realizan brigadas de fumigación en las colonias de alto riesgo, pero recalcan constantemente que la prevención más efectiva y duradera siempre comienza desde el interior de los hogares tapatíos.

¿Cómo proteger tu hogar durante esta temporada?

Para evitar las molestas y peligrosas picaduras, resulta fundamental instalar mosquiteros de buena calidad en puertas y ventanas, así como utilizar repelentes corporales que estén debidamente avalados por las autoridades de salud.

No obstante, la medida preventiva más importante sigue siendo la eliminación definitiva del agua estancada; por ello, se debe cambiar el agua de floreros y bebederos de mascotas cada dos o tres días.

Finalmente, mantener los jardines limpios, podar el pasto regularmente y tapar herméticamente los tinacos son acciones cotidianas muy sencillas que marcan la diferencia para frenar la propagación de estos insectos voladores.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

OA